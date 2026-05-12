Nacional recibió una nueva multa por cánticos agraviantes en el partido contra Cerro: mirá todo lo que lleva pagado el club en el año por la conducta de sus parciales

Luego de dos fechas sin sanciones, la hinchada de Nacional le volvió a generar al club una multa económica. Los tricolores han sido castigados en 12 de los 16 partidos oficiales jugados a nivel local en lo que va del año.
En este caso, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) multó a Nacional por cánticos agraviantes de sus hinchas.
Los mismos se dieron el domingo en ocasión del partido que el tricolor le ganó a Cerro por la última fecha del Torneo Apertura.
A Nacional se le aplicó el artículo 5 del Código Disciplinario que consagra la responsabilidad objetiva de los clubes por el comportamiento de sus hinchas, además de sus jugadores, dirigentes y oficiales.
La multa fue de 25 unidades reajustables, que al valor de mayo de la misma, $ 1.917,35 asciende a un total de $ 47.934.
Con esta nueva multa, Nacional lleva pagados $ 1.183.451 por culpa de su hinchada en lo que va del año.
Las multas de Nacional en la temporada 2026
|
Torneo / Fecha
|Rival
| Estadio
| Multa
|Supercopa
|vs Peñarol
|Centenario
|180 UR / $ 333.329
| Apertura / 1
|vs Boston River
|Florida
|Advertencia
| Apertura / 2
|vs Racing
|GPC
|Apercibido
| Apertura / 3
|vs Progreso
|Durazno
|15 UR / $ 27.000
| Apertura / 4
|vs Peñarol
|GPC
|150 UR / $ 277.774
| Apertura / 5
|vs Juventud
|P. Artigas
|35 UR / $ 66.903
| Apertura / 6
|vs Wanderers
|GPC
|35 UR / $ 66.903
| Apertura / 7
|vs Defensor Sporting
|Franzini
|25 UR / $ 47.888
| Apertura / 10
|vs Central Español
|GPC
|55 UR / $ 105.134
| Apertura / 11
|vs Deportivo Maldonado
|Domingo Burgueño Miguel
|45 UR / $ 86.149
| Apertura / 12
|vs Liverpool
|Centenario
|65 UR / $ 124.437
| Apertura / 15
|vs Cerro
|Gran Parque Central
|25 UR / $ 47.934
| TOTAL
|
|
| 565 UR / $ 1.183.451