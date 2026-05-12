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Nacional recibió una nueva multa por cánticos agraviantes en el partido contra Cerro: mirá todo lo que lleva pagado el club en el año por la conducta de sus parciales

Nacional volvió a ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la AUF y acumula castigos en 12 de los 16 partidos de la temporada a nivel local

12 de mayo de 2026 11:14 hs
La barra de Nacional

La barra de Nacional

Foto: Leonardo Carreño

Luego de dos fechas sin sanciones, la hinchada de Nacional le volvió a generar al club una multa económica. Los tricolores han sido castigados en 12 de los 16 partidos oficiales jugados a nivel local en lo que va del año.

En este caso, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) multó a Nacional por cánticos agraviantes de sus hinchas.

A Nacional se le aplicó el artículo 5 del Código Disciplinario que consagra la responsabilidad objetiva de los clubes por el comportamiento de sus hinchas, además de sus jugadores, dirigentes y oficiales.

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La multa fue de 25 unidades reajustables, que al valor de mayo de la misma, $ 1.917,35 asciende a un total de $ 47.934.

Con esta nueva multa, Nacional lleva pagados $ 1.183.451 por culpa de su hinchada en lo que va del año.

Las multas de Nacional en la temporada 2026

Torneo / Fecha

 Rival Estadio Multa
Supercopa vs Peñarol Centenario 180 UR / $ 333.329
Apertura / 1 vs Boston River Florida Advertencia
Apertura / 2 vs Racing GPC Apercibido
Apertura / 3 vs Progreso Durazno 15 UR / $ 27.000
Apertura / 4 vs Peñarol GPC 150 UR / $ 277.774
Apertura / 5 vs Juventud P. Artigas 35 UR / $ 66.903
Apertura / 6 vs Wanderers GPC 35 UR / $ 66.903
Apertura / 7 vs Defensor Sporting Franzini 25 UR / $ 47.888
Apertura / 10 vs Central Español GPC 55 UR / $ 105.134
Apertura / 11 vs Deportivo Maldonado Domingo Burgueño Miguel 45 UR / $ 86.149
Apertura / 12 vs Liverpool Centenario 65 UR / $ 124.437
Apertura / 15 vs Cerro Gran Parque Central 25 UR / $ 47.934
TOTAL 565 UR / $ 1.183.451

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