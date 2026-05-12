Nacional recibió una nueva multa por cánticos agraviantes en el partido contra Cerro: mirá todo lo que lleva pagado el club en el año por la conducta de sus parciales

Luego de dos fechas sin sanciones, la hinchada de Nacional le volvió a generar al club una multa económica. Los tricolores han sido castigados en 12 de los 16 partidos oficiales jugados a nivel local en lo que va del año.

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En este caso, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) multó a Nacional por cánticos agraviantes de sus hinchas.

Los mismos se dieron el domingo en ocasión del partido que el tricolor le ganó a Cerro por la última fecha del Torneo Apertura.

A Nacional se le aplicó el artículo 5 del Código Disciplinario que consagra la responsabilidad objetiva de los clubes por el comportamiento de sus hinchas, además de sus jugadores, dirigentes y oficiales.

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La multa fue de 25 unidades reajustables, que al valor de mayo de la misma, $ 1.917,35 asciende a un total de $ 47.934.

Con esta nueva multa, Nacional lleva pagados $ 1.183.451 por culpa de su hinchada en lo que va del año.

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