Topolansky habló de la polémica por la visita de Orsi al portaaviones USS Nimitz y se emocionó al recordar a Mujica

La exvicepresidenta de la República y referente del Movimiento de Participación Popular (MPP), Lucía Topolansky , dijo que la visita del presidente de la República, Yamandú Orsi , al portaaviones estadounidense fue un asunto "protocolar" .

"A mí me parece que fue una visita protocolar de las miles que se hacen . Además, un portaaviones que es una chatarra , porque ahora lo sacan de servicio", mencionó en entrevista con el programa Arriba Gente (Canal 10).

"Ahora dicen que está estacionado en Río de Janeiro y están haciendo turismo, mandan unas lanchitas para la gente . Así que no, no lo enmarco en ese contexto", agregó sobre el tema.

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Durante la jornada del sábado 2 de mayo, el presidente de la República, Yamandú Orsi, visitó al portaaviones USS Nimitz de la Armada de Estados Unidos y desató críticas dentro y fuera del Frente Amplio .

Entre ellos, el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, aseguró que "es una imagen que molesta a los frenteamplistas".

En una línea similar se expresó el histórico dirigente del Partido Comunista y ministro de Trabajo, Juan Castillo. "No me gustó. Es un mensaje desde mi punto de vista contradictorio con esto que vengo hablando, con esto que vengo denunciando, con mi concepción de vida, con mi saber político, con mis compromisos políticos", dijo.

El recuerdo de Mujica

A un día de que se cumpla el primer aniversario del fallecimiento de su pareja, el expresidente de la República José Mujica, la histórica dirigente lo recordó con emoción y entre lágrimas.

Sobre la fecha, Topolansky sostuvo que para ella el recuerdo a Mujica es constante. "Inevitablemente, es todos los días para mí, para mis compañeros y la gente que lo queremos", sostuvo.

Tras esto, mencionó que tanto ella como Mujica "jamás" le dieron mucha "pelota" a las fechas y reiteró que la ausencia del expresidente es "permanente".

Consultada por los gestos en recuerdo al fallecido, dijo que "todos" la han conmovido, pero recordó especialmente el "arco brutal de gente que lo acompañó".

"Yo sabía que iba a tener un acompañamiento importante, pero no imaginaba esa dimensión", comentó y rememoró esa "cola interminable" con personas de todos los tipos.

"Eso para mí fue un orgullo enorme", expresó entre lágrimas mientras recordaba a Mujica.

Finalmente, se refirió a la decisión de poner "dos banderas patrias" y ninguna partidaria y señaló: "Nosotros pensamos que pertenecía al pueblo y no nos equivocamos".