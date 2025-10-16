Silvio Rodríguez visitó a Lucía Topolansky antes de sus shows con entradas agotadas en el Antel Arena

El exponente de la trova cubana Silvio Rodríguez llegó a Montevideo para presentar su último disco en dos conciertos en el Antel Arena, pero antes del encuentro con su público fue a visitar a la exvicepresidenta, Lucía Topolansky.

Este jueves el músico fue a la chacra de Rincón del Cerro donde Topolansky vivió con el expresidente José Mujica, a quienes Rodríguez les dedicó una canción en los meses previos a su muerte: Más porvenir. Una canción que fue parte de un proyecto liderado por el argentino León Gieco, llamado Una canción para Pepe.

"Querido Pepe, este es mi saludo desde Cuba para ti y para Lucía, estos versos los compuse en 2009, cuando te escuché decir algunas cosas, y hace unos días los terminé, motivado por el llamamiento de nuestro querido León Gieco. Un abrazo infinito", dice el cantautor al comienzo de un video en el que se lo ve acompañado por su guitarra.

Este jueves, Rodríguez visitó a Topolansky y según se ve en una fotografía compartida en la cuenta de Instagram de Javier "El Turco" Dinardi, colaborador de la pareja presidencial, compartieron un encuentro en la cocina del hogar.

Captura de pantalla 2025-10-16 151813 Este viernes y sábado, Rodríguez cantará en el Antel Arena en el marco de la gira Quería saber. El torvador se presentará con entradas agotadas las dos noches en un encuentro cercano con el público uruguayo.