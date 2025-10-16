Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Viernes:
Mín  16°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / MÚSICA

Silvio Rodríguez visitó a Lucía Topolansky antes de sus shows con entradas agotadas en el Antel Arena

El trovador cubano Silvio Rodríguez se reunió con la exvicepresidenta Lucía Topolansky luego de su llegada a Montevideo

16 de octubre 2025 - 15:55hs
Captura de pantalla 2025-10-16 151813

El exponente de la trova cubana Silvio Rodríguez llegó a Montevideo para presentar su último disco en dos conciertos en el Antel Arena, pero antes del encuentro con su público fue a visitar a la exvicepresidenta, Lucía Topolansky.

Este jueves el músico fue a la chacra de Rincón del Cerro donde Topolansky vivió con el expresidente José Mujica, a quienes Rodríguez les dedicó una canción en los meses previos a su muerte: Más porvenir. Una canción que fue parte de un proyecto liderado por el argentino León Gieco, llamado Una canción para Pepe.

"Querido Pepe, este es mi saludo desde Cuba para ti y para Lucía, estos versos los compuse en 2009, cuando te escuché decir algunas cosas, y hace unos días los terminé, motivado por el llamamiento de nuestro querido León Gieco. Un abrazo infinito", dice el cantautor al comienzo de un video en el que se lo ve acompañado por su guitarra.

Más noticias
Diane Keaton
DIANE KEATON

Se reveló la causa de muerte de Diane Keaton: así lo comunicó públicamente su familia

Candombe, de Julieta Rada, fue el ganador del Premio Graffiti en el categoría de Candombe Fusión
PREMIOS GRAFFITI

De Julieta Rada a Florencia Núñez: estos son los mejores discos del año para el jurado del Premio Graffiti 2025

Este jueves, Rodríguez visitó a Topolansky y según se ve en una fotografía compartida en la cuenta de Instagram de Javier "El Turco" Dinardi, colaborador de la pareja presidencial, compartieron un encuentro en la cocina del hogar.

Captura de pantalla 2025-10-16 151813

Este viernes y sábado, Rodríguez cantará en el Antel Arena en el marco de la gira Quería saber. El torvador se presentará con entradas agotadas las dos noches en un encuentro cercano con el público uruguayo.

Temas:

silvio rodríguez lucía topolansky Antel Arena José Mujica Montevideo Rincón del Cerro

Seguí leyendo

Las más leídas

Óscar Cruz en la Libertadores sub 20
PEÑAROL

Óscar Cruz, goleador histórico de las formativas de Peñarol, rescindió contrato y se fue a jugar a la séptima división de Suiza

Peñarol 2-0 Defensor Sporting: con goles de Arezo y Maxi Silvera, el equipo de Aguirre eliminó al campeón, clasificó a la final y va por el título de la Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

Peñarol 2-0 Defensor Sporting: con goles de Arezo y Maxi Silvera, el equipo de Aguirre eliminó al campeón, clasificó a la final y va por el título de la Copa AUF Uruguay

El próximo lunes es feriado no laborable para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: qué se celebra
CONSTRUCCIÓN

El próximo lunes es feriado no laborable para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: qué se celebra

El susto que se llevaron surfistas en las aguas de Bikini
SURF

¿Tiburón? El susto que se llevaron tres surfistas en las aguas de Bikini, Manantiales, y que quedó registrado; mirá el video

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos