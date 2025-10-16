Peñarol derrotó a Malvín y Nacional se recuperó ante Welcome en la Liga Uruguaya: mirá la tabla de posiciones

Nacional derrotó este jueves 117-106 a Welcome como visitante y dio vuelta la página de la derrota clásica que sufrió el lunes en la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026.
El vigente campeón contó con 23 puntos del dominicano James Feldeine y 21 de Luciano Parodi.
20250506 James Feldeine Nacional Defensor Sporting tercera semifinal Liga Uruguaya de Básquetbol 2024 2025. Foto: @LUB_Uy
El panameño Ezequiel Bell lideró el rebote con 13 mientras que Agustín Méndez dio 5 asistencias.
En la W el goleador fue Daniel Esparza con 31 anotaciones.
Gustavo "Panchi" Barrera dio 8 asistencias y el líder en rebote fue Álvaro Peña con 9.
El triunfo para Nacional es importante porque comenzó la Liga con una quita de 2 puntos por los incidentes en las finales de la temporada pasada contra Aguada.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
Peñarol, por su parte, derrotó 89-79 a Malvín en el primer enfrentamiento de Leandro García Morales contra Pablo López como entrenadores.
El partido se jugó en el Palacio Peñarol sin hinchas de Peñarol que por toda la primera rueda y el primer partido de la segunda, justamente ante Nacional, no podrán contar con sus parciales por los incidentes generados en cuartos de final de la pasada temporada ante Defensor Sporting.
Greg Whittington fue figura con 20 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias.
Santiago Véscovi volvió a destacarse con 17 tantos, 3 rebotes, 4 asistencias y 5 robos.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya
|Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Perdidos
|Defensor Sporting
|4
|2
|2
|0
| Hebraica Macabi
|3
|2
|1
|1
| Unión Atlética
|3
|2
|1
|1
| Urunday Universitario
|3
|2
|1
|1
| Biguá
|3
|2
|1
|1
| Aguada*
|2
|2
|2
|0
| Goes
|2
|2
|0
|2
| Cordón
|2
|2
|0
|2
| Welcome
|2
|2
|0
|2
| Peñarol*
|2
|2
|2
|0
| Nacional*
|1
|2
|1
|1
| Malvín*
|1
|2
|1
|1
Comenzaron con quita de 2 puntos.