La recuperación de Jeremía Recoba: el optimista pronóstico del presidente de Las Palmas tras la dura lesión del ex Nacional

El presidente de la UD Las Palmas lamentó la lesión que sufrió Jeremía Recoba, el ex Nacional, pero se mostró optimista con su regreso

16 de octubre 2025 - 16:00hs
El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, lamentó la lesión que sufrió Jeremía Recoba, el ex Nacional y uno de los fichajes del club en el último período de pases, pero se mostró optimista con su regreso.

Ramírez fue optimista y este jueves declaró que cree que el uruguayo volverá a competir "en seis meses".

Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada

El directivo señaló en rueda de prensa que los únicos contratiempos que ha tenido el equipo de Segunda división hasta el momento son las lesiones, especialmente la de Recoba, pero espera que el jugador esté recuperado "en marzo o abril de 2026".

ESPAÑA

Se confirmó lo peor: Jeremía Recoba se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y tiene de seis a ocho meses de recuperación

ESPAÑA

El emotivo posteo de Jeremía Recoba tras conocerse que se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha con Las Palmas en España

De esa forma, en caso de ser así, podría estar para el cierre de la temporada 2025/26.

Ramírez pidió paciencia a sus hinchas tras las primeras nueve fechas y estar a un punto de la zona de ascenso directo.

"El mundo no se acaba para la UD Las Palmas, que es eterna y va a seguir adelante, esté yo de presidente o esté otro, y volverá a Primera División. No sé si será esta temporada o será otra, pero hay que tener tranquilidad porque no se asciende hasta junio", dijo el dirigente grancanario.

Jeremía Recoba Las Palmas Nacional

