La recuperación de Jeremía Recoba: el optimista pronóstico del presidente de Las Palmas tras la dura lesión del ex Nacional

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, lamentó la lesión que sufrió Jeremía Recoba , el ex Nacional y uno de los fichajes del club en el último período de pases, pero se mostró optimista con su regreso.

Recoba sufrió días atrás la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha , una de las lesiones más duras y de mayor tiempo de recuperación, con un plazo que puede ir de los 6 a los 12 meses.

Ramírez fue optimista y este jueves declaró que cree que el uruguayo volverá a competir "en seis meses" .

El directivo señaló en rueda de prensa que los únicos contratiempos que ha tenido el equipo de Segunda división hasta el momento son las lesiones, especialmente la de Recoba, pero espera que el jugador esté recuperado "en marzo o abril de 2026".

Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada

20251012 Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada

ESPAÑA El emotivo posteo de Jeremía Recoba tras conocerse que se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha con Las Palmas en España

ESPAÑA Se confirmó lo peor: Jeremía Recoba se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y tiene de seis a ocho meses de recuperación

De esa forma, en caso de ser así, podría estar para el cierre de la temporada 2025/26.

Miguel Ángel Ramírez y Jeremía Recoba Miguel Ángel Ramírez y Jeremía Recoba

Ramírez pidió paciencia a sus hinchas tras las primeras nueve fechas y estar a un punto de la zona de ascenso directo.

"El mundo no se acaba para la UD Las Palmas, que es eterna y va a seguir adelante, esté yo de presidente o esté otro, y volverá a Primera División. No sé si será esta temporada o será otra, pero hay que tener tranquilidad porque no se asciende hasta junio", dijo el dirigente grancanario.