Federico Valverde recibió su nuevo auto de la firma que patrocina a Real Madrid; mirá el modelo que eligió

Federico Valverde y sus compañeros de Real Madrid recibieron los coches de la firma que patrocina al club

16 de octubre 2025 - 12:17hs
Federico Valverde con su nuevo coche para la temporada 2025/26

Los jugadores de Real Madrid con los coches para la temporada 2025/26

Courtois con un modelo como el que eligió Valverde

Los jugadores de Real Madrid con los coches para la temporada 2025/26

Federico Valverde y sus compañeros de Real Madrid recibieron los coches que cada año entrega al plantel y cuerpo técnico merengue la firma automotriz alemana que patrocina al club blanco.

Los jugadores de Real Madrid con los coches para la temporada 2025/26
El volante de la selección uruguayo y el resto de los jugadores posaron junto a los coches de la marca BMW, que por cuarto año tiene un acuerdo con el club.

Real Madrid informó que esta temporada los jugadores utilizará la mayor oferta de vehículos y variantes mecánicas de la firma, predominando los modelos BMW i7 y BMW XM.

Los jugadores de Real Madrid con los coches para la temporada 2025/26
Ese último modelo fue el elegido por Fede Valverde y se trata del primer modelo independiente de BMW M desde el BMW M1.

Los jugadores de Real Madrid con los coches para la temporada 2025/26
Su diseño exterior de altas prestaciones hace un homenaje al legendario deportivo de motor central con un propulsor M HYBRID capaz de recorrer hasta 88 kilómetros en modo 100% eléctrico, ideal para los desplazamientos urbanos e interurbanos, destacó Real Madrid.

