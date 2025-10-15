Óscar Cruz, goleador histórico de las formativas de Peñarol, rescindió contrato y se fue a jugar a la séptima división de Suiza

El goleador histórico de las formativas de Peñarol , Óscar Cruz, rescindió contrato con el club luego de dos salidas a préstamo y un fugaz retorno para integrar el plantel de Tercera, y ya está jugando en su nuevo club: US Giubiasco de Suiza.

Su destino terminó siendo bastante exótico , para un jugador que fue campeón de la Copa Libertadores sub 20 con Peñarol en 2022, y que llegó a debutar en Primera de la mano de Alfredo Arias, en 2023.

Es que si bien el fútbol de Suiza tiene un cierto prestigio en Europa, el club al que se fue a jugar Cruz pertenece a una liga regional y es la séptima categoría de ese país.

Cruz, generación 2002, llegó a Peñarol de la mano de Alfredo Pintos y Juan Ahuntchain . Hizo Baby fútbol en Siete Estrellas, de Piedras Blancas y su primer entrenamiento en Peñarol fue en el cuartel de Blandengues, cerca de su casa, ubicada a la vuelta de la cancha de Sud América, el Parque Fossa.

En su primer año con el aurinegro, en Séptima, ya fue goleador del torneo. Después fue campeón en sub 15 y dos veces campeón sub 19.

A pesar de su baja estatura, 1,75 metros, Cruz juega como centrodelantero y siempre destacó por su enorme capacidad goleadora a nivel juvenil.

En octubre de 2021 le hizo cuatro goles a Montevideo City Torque con la sub 19 y ahí llegó a 144 goles con Peñarol superando el récord histórico de Miguel Peirano, quien anotó 141 en las formativas aurinegras.

La historia de las estadísticas de los juveniles de Peñarol fue reconstruida por Giancarlo Dutra quien informó que Cruz hizo 159 goles en 183 partidos en las formativas aurinegras.

Por entonces, su capacidad de anotar le llamó mucho la atención a Javier Wainer, scouter de Roma para Sudamérica.

El 12 de enero de 2023 debutó con el primer equipo en amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata, ante Estudiantes de La Plata. Entró por Ruben Bentacourt a los 57 minutos.

En el siguiente partido entró a los 80' ante San Lorenzo y metió un golazo. Fue el único tanto que metió con el primer equipo aurinegro.

Debutó oficialmente el 4 de febrero de 2023 ante Cerro, por la primera fecha del Torneo Apertura, jugando 6 minutos.

En total, disputó 6 partidos con 224 minutos en cancha.

Tras esas oportunidades, el entrenador Alfredo Arias lo relegó y le empezó a dar cabida en el primer equipo a Bruno Bentancor, un juvenil que había llegado al club directamente a Tercera, procedente de Fénix.

Cruz se fue a mediados de ese 2023 a Fénix donde en un año calendario también disputó 6 partidos con 253 minutos en cancha.

Terminada esa cesión completó el año 2024 jugando en Uruguay Montevideo en la Segunda División Profesional.

Allí logró sus primeros goles como profesional. Primero ante Durazno FC por Copa AUF Uruguay y luego ante Plaza Colonia y Sud América, por el ascenso.

Sus números subieron a 438 minutos en cancha repartidos en 11 partidos, tres goles y una asistencia.

Vencido el préstamo, el jugador volvió a Peñarol porque tenía contrato firmado hasta el 31 de diciembre de 2025.

El contrato lo había firmado el 23 de junio de 2022 luego de una tensa negociación entre Ignacio Ruglio con su representante Pablo Bentancur. A Peñarol había llegado de la mano de Daniel Fonseca.

Cruz había viajado sin contrato a jugar la Copa Libertadores sub 20 donde hizo 3 goles en 4 partidos aunque no pudo jugar la final por contraer covid-19.

Se le hizo un contrato por dos años y medio pero solo pudo jugar seis partidos oficiales.

Joaquín Ferreira y Diego Méndez en la puerta de salida de Peñarol

En julio de este año el jugador reapareció en Peñarol con el plantel de Tercera dirigido por Julio Mozzo.

Lo hizo con otros dos campeones de Libertadores sub 20.

El que también volvió fue el lateral Joaquín Ferreira, al que Juan Manuel Olivera hizo debutar en Primera en el Torneo Intermedio 2023, ante Wanderers, en el partido que dirigió como interino tras la salida de Arias y la llegada de Darío Rodríguez, con el que jugó ante América Mineiro por Copa Sudamericana.

Ferreira pasó el 2024 cedido en Juventud con el que jugó 4 partidos con 166 minutos en cancha.

El otro que retornó fue el extremo Diego Méndez, también manejado por Bentancur y que fue el autor del gol en la final de la Libertadores sub 20, definida después por penales.

En 2024, Méndez fue cedido a Uruguay Montevideo donde hizo un gol, a Cerrito, en 9 partidos.

Ferreira y Méndez tienen contrato en Peñarol hasta el 31 de diciembre de 2026.

Pero como no están siendo tenidos en cuenta por Julio Mozzo para la Tercera, se les está buscando una salida.

Las divisiones del fútbol de Suiza

Torneo División Super League Primera Challenge League Segunda Promotion League Tercera First League Classic Group Cuarta Second League Interregional Quinta 2. Liga Sexta 3. Liga Séptima

La 3. Liga, donde recaló Cruz, está integrada por 46 grupos regionales y 563 clubes.

Unión Sportiva Giubiasco juega en la Federación Ticinese de Suiza. El club fue fundado en 1942 y la ciudad está ubicada en el cantón de Ticino, el único de habla italiana que está ubicado en la zona meridional de Suiza,

En Uruguay existe la Società Patriottica Liberale Ticinese que se fundó hace 147 años.

Cruz metió su primer gol en el 1-1 ante Makedonija, tal como informó en su cuenta de X @dannydecarmelo, y su equipo, que integra el grupo 2 de la 3. Liga está octavo entre 14 participantes.