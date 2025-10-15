Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Las fuertes declaraciones del presidente Ignacio Ruglio contra el equipo de Peñarol por su rendimiento

El titular carbonero no ocultó lo que siente cuando ve jugar a los dirigidos por Diego Aguirre

15 de octubre 2025 - 12:41hs
Ignacio Ruglio, un mes en penitencia
Ignacio Ruglio, un mes en penitencia Inés Guimaraens

Peñarol está listo para enfrentar este miércoles a Defensor Sporting en un encuentro trascendente ya que es la semifinal de la Copa AUF Uruguay que se jugará a la hora 21 en el Parque Viera y en el que debe haber un ganador en esta misma jornada ya que es a partido único.

Defensor Sporting es, además, el club que ganó las tres ediciones de la Copa AUF Uruguay y quiere volver a obtenerla, ante un rival que no ha podido pasar nunca de semifinales.

Las palabras de Ruglio sobre el juego de Peñarol

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se refirió a distintos temas este miércoles.

Leonardo Fernández de Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
PEÑAROL

Las sorpresas de Diego Aguirre en Peñarol para el partido de hoy ante Defensor Sporting por la semifinal de la Copa AUF Uruguay; entrenó con varios titulares

Diego Franzini, presidente de Defensor Sporting, y Mauro Arambarri
DECLARACIONES

El presidente de Defensor Sporting admitió que Mauro Arambarri "en parte tiene razón" al criticar al club por no llamarlo: "No hay línea de comunicación"

Entre ellos, abordó el juego de los aurinegros en los últimos compromisos.

"El equipo no está convenciendo a nadie. Ni a mí, ni al técnico, ni a nadie. Cuando llegan los embudos de los campeonatos todos juegan al límite", dijo Ruglio en Sport 890.

También se refirió al 2-2 contra Miramar Misiones del pasado sábado en Durazno, un rival que lucha por no descender.

"Tuvimos la sensación de que por el resultado de Nacional no fue tan grave, pero también que si le ganábamos a Miramar era el fin de semana soñado", agregó.

Respecto al partido contra Defensor Sporting de este miércoles, expresó que "no sería menor ganar la Copa AUF Uruguay por primera vez. Este año ganamos por primera vez el Intermedio. Son copas menores, pero siempre está bueno ganarlas. El objetivo es la Liga AUF Uruguaya".

Temas:

Peñarol Ignacio Ruglio Copa AUF Uruguay Defensor Sporting Diego Aguirre Parque Viera Miramar Misiones

Seguí leyendo

Las más leídas

Sebastián Soria recibe instrucciones de su técnico de Qatar, el español Julen Lopetegui, para ingresar por las Eliminatorias asiáticas
FÚTBOL

El futbolista uruguayo que con casi 42 años, clasificó este martes al Mundial 2026 con otra selección

Cristiano Ronaldo
ELIMINATORIAS

Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias mundialistas: Luis Suárez es el mejor uruguayo con 14 partidos más jugados

Harry Kane y Declan Rice
ELIMINATORIAS UEFA

Inglaterra se clasificó al Mundial 2026 tras golear a Letonia y España quedó en la puerta: mirá los 28 clasificados

Grupo de 96 familias reclamó al colegio Woodlands que deje de prohibir a sus alumnos competir por otros equipos
RUGBY

Grupo de 96 familias reclamó al colegio Woodlands que deje de prohibir a sus alumnos competir por otros equipos

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos