Las fuertes declaraciones del presidente Ignacio Ruglio contra el equipo de Peñarol por su rendimiento

Peñarol está listo para enfrentar este miércoles a Defensor Sporting en un encuentro trascendente ya que es la semifinal de la Copa AUF Uruguay que se jugará a la hora 21 en el Parque Viera y en el que debe haber un ganador en esta misma jornada ya que es a partido único.

Como informó Referí, el técnico Diego Aguirre paró a un equipo plagado de titulares en Los Aromos pensando en los violetas, y en ese contexto, de alguna forma sorprendió, ya que su verdadera apuesta es la Liga AUF Uruguaya.

Defensor Sporting es, además, el club que ganó las tres ediciones de la Copa AUF Uruguay y quiere volver a obtenerla, ante un rival que no ha podido pasar nunca de semifinales.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se refirió a distintos temas este miércoles.

Entre ellos, abordó el juego de los aurinegros en los últimos compromisos.

"El equipo no está convenciendo a nadie. Ni a mí, ni al técnico, ni a nadie. Cuando llegan los embudos de los campeonatos todos juegan al límite", dijo Ruglio en Sport 890.

También se refirió al 2-2 contra Miramar Misiones del pasado sábado en Durazno, un rival que lucha por no descender.

"Tuvimos la sensación de que por el resultado de Nacional no fue tan grave, pero también que si le ganábamos a Miramar era el fin de semana soñado", agregó.

Respecto al partido contra Defensor Sporting de este miércoles, expresó que "no sería menor ganar la Copa AUF Uruguay por primera vez. Este año ganamos por primera vez el Intermedio. Son copas menores, pero siempre está bueno ganarlas. El objetivo es la Liga AUF Uruguaya".