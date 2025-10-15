El presidente de Defensor Sporting admitió que Mauro Arambarri "en parte tiene razón" al criticar al club por no llamarlo: "No hay línea de comunicación"

El presidente de Defensor Sporting , Diego Franzini , reconoció que Mauro Arambarri "en parte tiene razón" al criticar al club por no haberlo llamado desde que emigró en 2013 , y dijo que esa situación se transformó en una de las razones por las que aseguró que si vuelve a Uruguay iría a Nacional.

Además, Franzini, dijo a Referí que tiene planeado llamar al volante del Getafe para reestablecer el vínculo con el volante y con otros exjugadores que se formaron en el club y que se destacan en clubes extranjeros.

En una entrevista que le realizaron, Arambarri expresó que desde Nacional han tenido "muchos detalles" con él, e incluso pusieron el club a disposición para la recuperación de las lesiones que lo mantuvieron dos años fuera de las canchas , mientras que desde Defensor Sporting nadie se comunicó. "Llevo diez años en Europa y ningún dirigente de Defensor me llamó para ver cómo estaba" , lamentó.

"Al final obviamente tienen que sacarse el cartel cuando un jugador llega a la selección, pero hay que estar en los momentos complicados también , no es todo color de rosas. Ningún 'che Mauro, ¿necesitás algo?' Nadie me llamó", criticó el futbolista.

POLÉMICO Mauro Arambarri destacó los "detalles" por los que jugaría en Nacional y criticó a Defensor Sporting: "Ningún dirigente me llamó"

Consultado por Referí sobre las declaraciones de Arambarri, Franzini admitió que "es real" que "después que se van los jugadores no hay una línea de comunicación desde el club", más allá del reclamo válido del hincha de un "sentido de pertenencia" de los jugadores.

"Es una autocrítica, y es parte de lo que había que mejorar", añadió el mandatario.

El presidente de Defensor afirmó que en los cuatro meses que lleva al frente de la institución se ha comunicado con "muchos" exjugadores retirados y en actividad del club violeta, ya que uno de los objetivos de su gestión es retornar "valores" al equipo y a la "estructura" de trabajo.

Según Franzini, la mayoría de estos exjugadores son "referentes" que mantienen su "aprecio" por Defensor como institución, pero muchos "sentían que no los habían llamado". Ahora, adelantó que varios de ellos (alrededor de seis) se sumarán a la estructura del club en enero de 2026, y no descarta la vuelta de algún exjugador al primer equipo violeta.

El presidente también afirmó que quiere llamar a Arambarri, aunque aclaró que "la comunicación va a existir, pero no como consecuencia de" sus últimas declaraciones.