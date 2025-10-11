Brillan en Europa, nunca jugaron en Nacional, pero lucieron con orgullo la nueva camiseta del hincha tricolor; mirá la campaña que lleva adelante el club con su casaca

La camiseta del hincha que este año lanzó Nacional , además de su novedoso diseño, cuenta también con una campaña que lleva adelante el club por la que le ha hecho llegar la grifa a jugadores que pasaron por el club y también a futbolistas que nunca vistieron la tricolor pero que sienten esos colores.

Los albos lanzaron su camiseta del hincha 2025 el pasado 28 de julio y con la consigna “Nacional del Mundo”, inspirada los bolsos que están fuera de Uruguay.

"La Nueva Away II fue diseñada por seis hinchas, pero la sentimos millones de Bolsos. Porque no importa dónde estemos: el amor por Nacional siempre nos une. Somos Nacional del Mundo ", indica una publicación hecha ese día por el club en sus redes sociales, donde presentó la equipación.

En el video aparecen los diseñadores contando sus testimonios sobre en qué se inspiraron y también los futbolistas Nicolás López, Nicolás Lodeiro y Christian Oliva hablando de las veces que siguieron a Nacional estando lejos de Uruguay.

El diseño de la nueva alternativa gira también en torno al concepto "Nacional del Mundo", inspirado en el relato del periodista uruguayo Carlos Muñoz en la final de la Copa Intercontinental de 1988.

En dicha instancia, el tricolor igualó 2-2 con el PSV Eindhoven de Países Bajos en los 120 minutos de juego con dos tantos de Santiago Ostolaza y luego lo venció por 7-6 en los penales.

La campaña tricolor

Siguiendo esa consigna, los tricolores comenzaron una campaña consistente en enviar camisetas a exjugadores del club que están en el exterior.

Nacional lanzó su nueva camiseta "del hincha" 2025 Nacional lanzó su nueva camiseta "del hincha" 2025 Nacional

Un de ellas, la más recordada, fue la que se le mandó a Luis Suárez.

En el video del lanzamiento Lodeiro recordó que cuando jugaba en el exterior madrugaba para ver al club del que es confeso hincha y al que retornó este año.

La publicación de Nacional en X fue respondida por Suárez, quien aseguró que la nueva camiseta alternativa estaba "muy buena" y dijo que esperaba que le enviaran una de su amigo Lodeiro.

El club respondió enseguida con una fotografía y le aseguró que la indumentaria llegaría a sus manos.

Luis Suárez con la nueva camiseta de Nacional de Nicolás Lodeiro Luis Suárez con la nueva camiseta de Nacional de Nicolás Lodeiro y el mensaje del volante

Finalmente, la camiseta de Lodeiro le llegó al Pistolero. "Gracias por el regalo", escribió el jugador del Inter Miami en sus redes sociales, donde se mostró con la tercera equipación del club en el que comenzó su carrera profesional.

Y Lodeiro también respondió en su Instagram: “La de un hincha para otro hincha, disfrutala amigo”, le escribió.

Además, otros ex Nacional han recibido su camiseta, como Bruno Damiani y Gonzalo Petit, entre otros.

Jugadores hinchas la recibieron e ilusionaron con su llegada al club

Desde Nacional indicaron a Referí que la camiseta se ha enviado a muchos jugadores en el mundo con pasado en Nacional y formados en la “cantera inagotable”.

Pero la movida también incluyó la entrega de la grifa azul a algunos futbolistas que nunca jugaron en los albos pero que sienten los colores, quienes compartieron fotos en sus redes con la casca, lo que ilusionó a los parciales con la posibilidad de verlos algún día defendiendo al club en el Gran Parque Central.

Uno de ellos fue Lucas Torreira, figura de Galatasaray de Turquía, quien es reconocido bolso y que días atrás subió la foto con su camiseta del hincha en Estambul.

Lucas Torreira con su camiseta de Nacional Lucas Torreira con su camiseta de Nacional

El mediocampista de la selección uruguaya nunca jugó en los tricolores, pero ha visto partidos en el Parque y ya manifestó su sentimiento.

1657407005370.webp Lucas Torreira observó desde un palco del Gran Parque Central el encuentro Nacional-Plaza Colonia por la cuarta fecha del Torneo Intermedio L. CARREÑO

“Te voy a decir algo que nunca lo dije y que no me animaba a decirlo por el miedo de ser criticado por alguien. A veces pensaba: ‘Quiero ser reconocido por ser un jugador de la selección’, y por sentir miedo de que alguien me pueda llegar a decir algo nunca lo dije, pero soy hincha de Nacional”, señaló Torreira al Podcast de Damián Herrera en enero de 2024.

stuani-jpg..webp Lucas Torreira fue a ver el partido entre Nacional e Internacional de Porto Alegre Leonardo Carreño

“Respeto muchísimo a Peñarol porque me tocó jugar en el club y fue una de las experiencias más lindas jugando en baby fútbol”, indicó. “Me gustaría jugar en Nacional el día de mañana, porque nunca jugué en Primera División y estaría bueno darme esa posibilidad”, agregó el volante de 29 años.

809034 Lucas Torreira con la 14 de Nacional

Y en los últimos días quien lució la camiseta fue Mauro Arambarri, volante formado en Defensor Sporting, con pasado en la selección uruguaya, quien es uno de los referentes de Getafe de España, donde pasa por un gran momento a sus 30 años y tiene contrato hasta 2028.

Mauro Arambarri con la camiseta del hincha de Nacional Mauro Arambarri con la camiseta del hincha de Nacional

“Siempre está el pensamiento de volver al fútbol uruguayo. Pero nunca me planteé ningún equipo. Sí dije que era simpatizante de Nacional y que siempre me gustó más Nacional que Peñarol; pero también siempre está el respeto que se merece Defensor, que me dio la oportunidad de trabajar y dar el salto a Europa”, contó Arambarri este año a El Espectador Deportes.

1643719676393.webp Giorgian De Arrascaeta, Luis Suárez, Mauro Arambarri, José María Giménez, Mathías Olivera, Agustín Canobbio, Sergio Rochet y Facundo Torres en la práctica de Uruguay @Uruguay

“De Nacional me llamaron y me dijeron que estaban a disposición. Les dije que todavía tengo pensado estar un tiempo más en Europa, pero que estaba muy agradecido por el llamado y que me hacía mucha ilusión que un club tan grande me llamase, es algo gratificante. Me imagino jugando en Nacional sí; terminar mi carrera ahí sería algo lindo para mí”, agregó.

Torreira y Arambarri nunca jugaron en Nacional pero ya le hicieron un guiño a los tricolores para intentar un acercamiento en el futuro.