El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, contó lo último sobre Gonzalo Carneiro y los avances por Exequiel Mereles con Pablo Bentancur

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, habló sobre la situación de Gonzalo Carneiro y Exequiel Mereles , dos de los futbolistas del plantel tricolor que han sido tema de discusión en las últimas semanas por sus contratos.

Sobre Carneiro, en los últimos días se ha manejado un posible interés de Peñarol para sumarlo a su plantel.

En ese sentido, el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, dijo que había hablado con el representante del futbolista, Pablo Bentancur, sobre varios jugadores, entre los que estaban algunos tricolores, sin dar específicamente el nombre de Carneiro.

Nacional en la pretemporada para el Clausura 2025: Mauricio Pereyra, Gonzalo Carneiro, Matías De los Santos y Nicolás Lodeiro

Vairo habló este miércoles de la situación del atacante. “Gonzalo está absolutamente integrado al equipo, como bien dijo Sebastián Eguren el otro día, es uno de los jugadores más queridos en el grupo . Cada vez está volviendo a su ritmo y estamos convencidos de que nos va a dar este año algunos resultados”.

Además, explicó cómo es el contrato. "Gonzalo tiene contrato hasta fines de 2026, por más que haya una cláusula de salida”.

“Son esas estrategias que se usan para generar un poco de ruido”, dijo sobre las versiones que surgieron de un posible pase a Peñarol. “Me molesta, creo que no es lo correcto. Pero bueno, allá cada uno con su librito”.

Acercamiento por Mereles

El presidente tricolor también habló de la renovación de Exequiel Mereles, otros futbolista que es representado por Bentancur.

20250618 Exequiel Mereles Nacional juventud Torneo Intermedio. Foto: Leonardo Carreño Exequiel Mereles Foto: Leonardo Carreño

“Yo tuve un intercambio por WhatsApp en el día de ayer (martes) con Pablo Bentancur, tocamos este tema (de Carneiro) muy por arriba, y sí quedamos en hablar mañana o pasado a más tardar y hablar básicamente del contrato de Mereles, que es lo que está en carpeta, y tocaremos un poco este tema (Carneiro)”.