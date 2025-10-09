Dólar
El Observador / Polideportivo / HANDBALL

Leonardo Puñales dio la lista de la selección uruguaya de handball que jugará el Mundial femenino en Países Bajos y Alemania

Leonardo Puñales ya definió a las 16 jugadores que disputarán el Mundial de Países Bajos y Alemania; las protagonistas venden alfajores y barras de cereales para poder costear el equipamiento

9 de octubre 2025 - 15:25hs
Leo Puñales en la arenga de Uruguay
Leo Puñales en la arenga de Uruguay
Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

La selección uruguaya femenina de handball tiene ya la lista definida para encarar el Mundial que se disputará en Países Bajos y Alemania del 26 de noviembre al 14 de diciembre.

En ese torneo, Uruguay perdió de arranque con Brasil y Argentina para luego vencer a Paraguay, El Salvador y Chile.

La última vez que las celestes fueron mundialistas fue en Brasil 2011 donde los entrenadores eran Leonardo Puñales y Daniela Mata.

Puñales retomó la conducción de la selección en 2018 tras los ciclos de Miguel Berger (medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015) y Silvana Renom.

Su primer ciclo fue de 2007 a 2011. En este último año Uruguay jugó el Mundial de Brasil y ganó su primer partido de la historia, contra Argentina. En aquel entonces, la celeste no iba al Mundial desde San Petersbugo 2005.

Puñales apostó por una amplia base de jugadoras de Layva, club al que dirige y con el que este año ganó la Copa Libertadores, primera vez en la historia para un equipo uruguayo.

En la nómina figura Martina Barreiro, goleadora de Uruguay en el clasificatorio y que este año retornó a Uruguay, desde Italia, para jugar en Goes.

Barreiro se recupera de una lesión parcial en el tendón del recto.

Jugadora Equipo
Agustina Modernell (golera) Layva
Viviana Hergatacorzian (golera) Goes
Camila Barreiro Goes
Martina Barreiro Goes
Camila Bianco Layva
Julieta Pessina Layva
Maite Pessina Layva
Leticia Schinca Náutico
Sabrina Golda Náutico
Magdalena Guichón Scuola Italiana
Catalina Tournier Colegio Alemán
Martina Campos Araraquara (Brasil)
Sabrina Grieco Goes
Viviana Ferrari Goes
Rosina González Layva
Paula Eastman Layva

Con respecto a la lista del torneo clasificatorio, salieron de la lista Emiliana Heilmann y Lara Castro metiéndose Martina Campos, de descollante actuación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, donde Uruguay terminó cuarto, y Maite Pessina, de muy buena Copa Libertadores con Layva.

A Puñales lo acompañan en el cuerpo técnico Ignacio Cabrera como ayudante, Diego Domínguez como preparador físico, Sofía González como doctora y Federico Del Negro como psicólogo.

Las jugadoras venden alfajores, barras de cereales y están analizando la posibilidad de organizar un torneo infantil para juntar fondos para poder comprarse todo el equipamiento deportivo.

Al ser un torneo Mundial, Uruguay debe presentar tres equipos de colores diferentes además de equipos largos y camperones, lo cual significa una importante suma.

Los costos del viaje y el alojamiento son costeados por la organización del Mundial a través de la Federación Internacional.

Las jugadoras buscan apoyos con privados para financiar esos gastos de equipamiento que les quedan.

Uruguay debutará el miércoles 26 de noviembre contra Serbia y luego se medirá en el grupo A a Alemania, el viernes 28, y a Islandia, el domingo 30.

Temas:

handball Leonardo Puñales Selección uruguaya handball

