Uruguay inicia un nuevo ciclo en handball femenino

La selección uruguaya de handball femenino parte en la madrugada de este miércoles rumbo a Maceió, Brasil, donde disputará de jueves a martes el Campeonato Centro y Sudamericano clasificatorio para el Mundial de Kumamoto 2019.

Será el inicio de un nuevo ciclo para Leonardo Puñales, entrenador de Layva, como técnico de las celestes. Puñales, junto a Daniela Mata, condujo a Uruguay desde el Campenato Panamericano de Santo Domingo 2007 al Mundial de Brasil 2011, torneo en el que Uruguay ganó su único partido en mundiales. Desde entonces, la celeste no se clasificó más a esos certámenes.

El ciclo arranca de cero ya que Uruguay, dirigido por Silvana Renom, fue quinto entre siete participantes de los Juegos Odesur de Cochabamba 2018 quedando eliminado de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 donde no podrá defender la medalla de bronce alcanzada en Toronto 2015 de la mano de Miguel Berger.

Cuatro retornos

"Se apostó a la experiencia en esta instancia y la realidad es que a nivel internacional las jugadoras que llevan adelante la selección mayor son jugadoras experientes. Si bien participan jugadoras más jóvenes, ellas complementan, mientras las más experientes son la base. Creo que la selección mayor es la máxima expresión de handball y a veces se confunde eso con fogueo de jugadoras más chicas. Cuando el momento es ahora, el torneo se juega ahora y no mañana", dijo a Referí la armadora de Scuola Italiana Sofía Cherone quien vuelve a la selección después de siete años.

"En el 2012 cuando dejé de participar fue porque no fui convocada ni a la preselección. Luego me convocaron, pero consideré que la selección mayor para mí había perdido prestigio; había una infinidad de jugadoras citadas y sin criterio, a mí entender. Más allá de que yo participara o no, por mucho tiempo la selección parecía una práctica más del cuadro de donde era el técnico, por lo cual renuncié en esa instancia. No compartía valores y por lo tanto preferí hacerme a un lado en vez de estar en un lugar donde no me sentía cómoda. Luego volví a ser convocada en el 2016 pero por motivos laborales tuve que volver a renunciar", agregó.

Otra que vuelve es la puntera izquierda Mariana Gómez, también de Scuola: "Yo me abrí de la selección en 2015 por temas personales. Me citaron a la preselección pero renuncié por no estar de acuerdo con temas de la Federación y por cómo se estaban llevando adelante ciertas cosas con respecto a la selección mayor. Decidí abrirme y no formar parte, ya que si me quedaba en el grupo era una manera de apoyar lo que se estaba haciendo y yo no quería eso. Opté por dejar el proceso y que trabajaran con las que sí querían estar ahí. Luego hubo cambio de cuerpo técnico y no pertenecí al proceso por decisión de ellos. No te puedo decir el por qué ya que nunca lo supe, pero los entrenadores son quienes deciden y siempre hay que respetar las decisiones de cada uno".

"Vuelvo con la ilusión de aportar desde donde tenga que aportar, con la experiencia que me ha dado el deporte en estos años y a dar siempre lo mejor se mí", agregó.

También vuelve la armadora zurda Fabiana Sención que con 30 años será una de las más experientes del equipo. Sención también es de Scuola y llegan dulces tras haberse consagrado campeonas del Federal después de seis años.

El cuarto retorno es el de la armadora de Malvín Mercedes Saiz: "Para mí es un reto, lo tomo como un premio; no jugaba desde 2013 en la selección. Tuvimos un buen año en Malvín, perdimos la semi con Goes y perdimos por un gol con Layva el tercer puesto", dijo a Referí.

Vivi Ferrari

"Me gusta que hayan vuelto jugadores que no estaban en procesos anteriores porque le dan un plus al equipo, tengo grandes expectativas. Cada una aporta su grano de arena, nos complementamos y tenemos tremenda hambre de ganar", dijo Viviana Ferrari, puntera de Goes y fija en la selección desde hace varios años.

"Hay solo dos cupos, es muy difícil clasificar al Mundial pero está bueno volver a enfrentar a Paraguay, nos tengo fe. A Chile le venimos ganando, pero en el último torneo que las vimos estaban muy fuertes así que es otro rival a vencer. Argentina y Brasil son otro nivel, es para tenerles miedo pero sabemos que están un escalón arriba", agregó.

Ferrari jugó en la selección con Berger y Renom y ahora le toca un nuevo maestro con su librito: Puñales. "Son todos diferentes, Leo es bastante claro en los objetivos que plantea, me gusta, tiene mucho diálogo con nosotras y nos da confianza como jugadoras. Jugamos mucho a la salida rápida porque el handball uruguayo y mundial, va para ese lado, una defensa 6-0 bien cerrada y buscar espacios en el uno contra uno, con fintas para intentar dejar libre a otra jugadora".

Puñales por su parte dijo que volver a dirigir a Uruguay es una "motivación" aunque su retorno fue "inesperado". "Después de los Odesur el anterior cuerpo técnico dio un paso al costa, hubo cambio en la directiva de la Federación, pero dirigir a Uruguay siempre es desafiante, sobre todo para volver a recuperar el camino perdido contra equipos como Paraguay".

Puñales trabajará con Ignacio Cabrera como ayudante técnico y encargado de análisis de video y Rodrigo Olalde, jugador de San Pablo y entrenador del equipo femenino, en el rol de preparador físico.

"Hay una política regional compleja en el handball, la Internacional intervino a la Panamericana y cambió la organización fijando este torneo en una fecha atípica. La preparación por volumen de entrenamientos no fue buena porque no se sabía cuándo se iba a jugar el torneo. No es excusa porque tenemos jugadoras de calidad aunque coincidió con la final del torneo local y no pudimos disponer siempre de las jugadoras", expresó el DT.

"Ya hablamos del plan torneo, Chile y Paraguay son rivales directos, y es el objetivo ganarle a ellos. Brasil y Argentina son más fuertes y nos van a marcar un escalón de exigencia mucho más grande para nuestro actual nivel", agregó Puñales.

"Desde la primera práctica de setiembre, la receptividad de las jugadoras fue excelente, son capaces de amoldarse a diferentes modelos de juegos, siempre me encontré con muy buena actitud del grupo", dijo.

"Para Uruguay el hecho de no ir a Lima 2019 es un retroceso de lo que se ha hecho en los últimos 10 años pero sirve para pensar y recapacitar qué se ha realizado bien y qué mal para continuar por el mismo camino o modificar ciertos aspectos. El handball precisa de mucho apoyo económico pero sobre todo precisa que todos los que formamos parte de una selección dejen de lado ciertas cosas que es difícil de hacerlo en un ambiente tan chico", opinó Mariana Gómez.

"Creo que moviendo las piezas estratégicamente podemos lograr un buen resultado. Va a ser difícil sin duda porque hace muchos años no jugamos juntas, pero muchas de nosotras ya hemos compartido selección desde cadetas hasta mayores. No sé cuáles serán los resultados, pero sin dudas como siempre vamos a dar lo mejor de nosotras adentro de la cancha", agregó por su parte Cherone.

El fixture

Jueves, hora 19, Uruguay-Chile

Viernes, hora 19, Uruguay-Brasil

Sábado, hora 17, Uruguay-Argentina

Martes, hora 17, Uruguay-Paraguay

El plantel una por una

Rosina Soca, 30 años, golera de Layva; fisioterapeuta.

Agustina Modernell, 23 años, golera de Federación Bancaria, estudiante de Derecho.

Fabiana Sención, 30 años, armadora de Scuola Italiana, licenciada en diseño industrial.

Paula Eastman, 21 años, armadora de Layva, estudiante de Educación Física.

Paula Fynn, 30 años, puntera de Layva, profesora de Educación Física.

Eliana Falco, 31 años, pívot de Layva, madre y profesora de Educación Física.

Rosina González, 25 años, pívot de Lyva, estudiante de Psicología.

Soledad Faedo, 30 años, puntera de Layva, abogada.

Martina Barreiro, 22 años, armadora de Goes. estudiante de Ingeniería.

Alejandra Scarrone, 24 años, armador de Goes, trabaja como auxiliar contable.

Sabrina Grieco, 20 años, armadora de Goes, estudiante de Química.

Viviana Ferrari, 26 años, puntera de Goes, contadora.

Camila Barreiro, 24 años, puntera de Goes, madre, estudia Fisioterapia y trabaja como administrativa.

Mercedes Saiz, 26 años, armadora de Malvín, diseñadora gráfica.

Sofía Cherone, 29 años, puntera de Scuola Italiana, profesora de Educación Física y empresaria.

Mariana Gómez, 28 años, puntera de Scuola Italiana, profesora de Educación Física.