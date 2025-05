Paula Eastman, la MVP de la Libertadores con Layva y un símbolo del handball uruguayo

"Realmente nunca me imaginé lograr algo de esta magnitud con mi equipo y con mis amigas. Me doy cuenta que muchas veces reproducimos un discurso muy cliché en el deporte de que con esfuerzo y sacrificio todo llega o todo se puede lograr, cuando en realidad tenemos muy claro que no es así. Que hay objetivos que son impensados, que son utópicos e inalcanzables, porque una también tiene que ser realista. En este caso, siendo sincera, pensar con ganar una Copa Libertadores con el Layva se me presentó siempre como algo imposible a conseguir", se sinceró Eastman en diálogo con Referí.

Si bien Layva no fue a Santiago con el objetivo de ser campeón. El torneo se le fue presentando favorable a medida que se fueron consiguiendo los resultados: un triunfo ante uno de los equipos locales y otro contra River Plate, las metió en cuartos de final. Allí despacharon al otro elenco trasandino. En semis, volvieron a ganarle a River, esta vez con un marcador más apretado. Y en la final no se encontraron con el favorito y tricampeón Pinheiros de Brasil sino con Sedalo de Argentina. Las de Villa Dolores ganaron 21-19 la final e hicieron historia : lograron la mayor conquista del deporte femenino en una disciplina colectiva y a nivel de equipos.

"Creo que nos sucedió algo que es de lo más hermoso del deporte y es la capacidad de ilusionarse. Varias de nosotras ya hemos dicho en diversos momentos que el objetivo con el que fuimos al campeonato no era salir campeonas, y que con el correr del torneo y de los partidos, fuimos animándonos a confiar más y más. Particularmente recuerdo que el día que le ganamos a River por segunda vez (en la semifinal) caí en la cuenta de que nos 'podíamos' ilusionar con salir campeonas. En ese momento aún no sabíamos contra quién jugaríamos la final, incluso nunca imaginamos jugarla con Sedalo, con el mayor de los respetos a ese equipo. Fue un momento lindo y emocionante, el sentirte cerca de un objetivo tan ambicioso", contó.

"Pasan los días y todavía no caigo. Dimensiono este logro como algo histórico, para nosotras y para el handball uruguayo, pero a su vez por momentos siento que no me lo creo", confesó.

"La falta de Camila (Bianco) fue dura, desde el inicio. En la previa, el saber que no iba a estar, en lo colectivo, fue muy complejo. Cami es una gran amiga y una tremenda jugadora, muy referente en nuestro equipo. Pero no había mucha opción. No podía acompañarnos por cuestiones laborales, porque sí, somos deportistas amateur que tenemos que cumplir con responsabilidades que están por encima de nuestra carrera deportiva", dijo Eastman.

"El sumar a Sabri Grieco (Goes) y Sabri Golda (Náutico) fue la mejor opción que podíamos pensar. Por un lado fue una pena para Goes no poder participar del torneo, y realmente lamento por ellas la situación, porque estaban realmente emocionadas con participar. incluso sé que estaban juntando dinero y organizándose colectivamente, y no tuvieron la oportunidad finalmente. Eso nos abrió la puerta para invitarlas a ambas a participar con nosotras. Dos enormes personas y jugadoras de otro nivel. Comprometidas desde el momento cero, de esas jugadoras que las querés siempre en tu equipo", dijo la armadora central.

Goes no pudo participar pese a ser vicecampeón uruguayo porque el torneo es solo para campeones y la organización se reserva, según sus criterios, elegir a los invitados, y Scuola Italiana, ganador seis años antes de que Layva conquistara el Federal 2024, pidió la invitación que le fue concedida, en desmedro de Goes.

Eastman destacó el rol que juega en Layva su entrenador Leonardo Puñales, el DT de las selecciones uruguayas. "Es el constructor de todo esto, sin duda. El layva es su proyecto, su cuarto hijo. Deja mucho tiempo y energía en el club, al igual que todas nosotras. Creo que su mérito ha sido siempre el de formar equipos, generar grupos de personas que se comprometen, que sueñan, que se ilusionan, y que van a querer ir siempre por más".

Sobre el nivel mostrado en la Libertadores, donde fue elegida como la MVP del certamen, Eastman comentó: "Me sentí muy cómoda. Jugar con el Layva para mí es como estar en casa, de verdad. Tengo el privilegio de jugar con personas que sienten la misma pasión que yo por el handball, pero que además son mis amigas, por lo que tengo claro que siempre van a estar para aguantar lo que toque. El MVP me sorprendió un poco, la verdad. Soy consciente de que hice un torneo bueno, jugué con mucha confianza, eso no lo niego. Pero hay algo que creo que nos pasa y es que nunca pensamos que ese premio se lo puede llevar una de nosotras, porque está esa idea de que la otra es un poco mejor. Esta vez fue distinto. Fue especial sin lugar a dudas, y estoy muy agradecida por el reconocimiento".

20250518 Paula Eastman Layva campeón de la Libertadores de handball 2025. Foto: Germán Páez de @handballsca Paula Eastman Foto: Germán Páez de @handballsca

Eastman tiene 28 años. Se formó en Gimnasio 21, una instalación ubicada en 21 de Setiembre y Bulevar Artigas. Alba Díaz y Juan Cardozo la formaron como jugadora. "Dos enormes maestros", así los recordó,

"Recién a los 15 años llegué al handball federado y al Layva, a través de conocidas. Y se abrió otro mundo sin lugar a dudas. En ese momento veía a la generación de la Flaca (Alejandra) Ferrari, Eli Falco, Sole Faedo, Ro Soca, Pau Fynn, Pau Basaistegui, Ale Felipez, entre otras, y para mí eran unas ídolas. Así de exitosa fue esa generación sin lugar a dudas y años después, compartiendo cancha, y siendo mis amigas. Aprendí muchísimo de ellas y no dudo también que las generaciones gloriosas del club, como la de ellas, son parte de un proceso mucho más grande transcurrido, que también nos hace llegar a este momento y a este campeonato", reflexionó.

"Lo primero en lo que me gustaría al menos que pueda repercutir este logro es en la visibilización del deporte, y particularmente fomentar el diálogo respecto al deporte amateur en nuestro país. Nosotras tenemos claro que mucha plata no hay, pero quizás está bueno empezar a discutir sobre cómo se está repartiendo la misma. Después, ni que hablar en la difusión del deporte y en la promoción de este logro como algo para que nuevas generaciones sueñen", concluyó Eastman. La mejor jugadora de la primera Libertadores que conquistó un equipo uruguayo. Enorme.