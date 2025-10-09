Fuerte cruce en el Senado: Da Silva cuestionó a Carolina Ache por "grabación clandestina" y ella retrucó que se defendió "de una situación particular"

La exvicepresidenta Beatriz Argimón y los exsubsecretarios de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela y Carolina Ache , quedaron a un paso de ser designados nuevos embajadores de Uruguay en Unesco (París, Francia), Costa Rica y Portugal, respectivamente.

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado aprobó este miércoles sus venias, que serán tratadas en la sesión del martes 14. Pese a que fueron aprobadas, el nombramiento de Ache fue el único que generó un cruce con la oposición, que optó por no votarla .

El intercambio se produjo luego que la exvicecanciller presentara, como es de estilo, su plan de trabajo , el cual fue definido como “bastante generalista” por el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva .

“No hablamos nada de intercambio comercial. Uno generalmente le exige al servicio exterior de la República que profundice más, pero estos veinte minutos estuvieron más abocados a la diplomacia deportiva, como dijo la doctora. Es una lástima no profundizar en esos otros aspectos en un país que tiene un potencial bastante mayor al aquí expresado”, señaló.

El legislador le leyó los artículos 3 y 4 del estatuto del Servicio Exterior y le cuestionó si estaba en condiciones de respetarlos y cumplirlos. “Dados los notorios antecedentes de la doctora Ache, que grabó clandestinamente a su superior, quisiera que se comprometiera o que explicara en la comisión del Senado de la República si está en condiciones de respetar y cumplir lo que he leído. Digo esto porque, una vez que el Senado le dé la venia, usted va a pasar a estar regida por este Estatuto”.

La pregunta refería a la grabación de Ache a Francisco Bustillo cuando ambos estaban en la Cancillería y el gobierno de Luis Lacalle Pou buscaba la forma para no entregar los chats entre la vicecanciller y el viceministro del Interior, Guillermo Maciel, sobre Sebastián Marset.

“Con mucho respeto debo decirle que siempre en mi vida me he conducido con probidad, reserva, decoro, dignidad y discreción. Siempre”, comenzó contestándole Ache.

La exvicecanciller, que pertenece al Partido Colorado, definió la situación como “totalmente excepcional” que “no implicó faltar al deber de reserva, decoro, dignidad y discreción”.

“Se trató de defender un derecho fundamental establecido en la Constitución, que es el de defender el propio honor, además, en un ámbito de fiscalía. Por mi parte, reivindico que lo que hice fue defenderme de una situación particular”, agregó.

Ache subrayó que lo había grabado “porque todos tenemos derecho a defender nuestro honor en una situación en la que somos totalmente inocentes”. “Si eso implica no tener probidad, reserva, decoro, dignidad o discreción, sostengo que eso no tiene absolutamente nada que ver con lo ocurrido. Si el señor senador entiende lo contrario, allá él”, sentenció.

Tras esto, Da Silva señaló que no debatiría con la “aspirante a embajadora” y le advirtió que desde el Senado la estarán “siguiendo de cerca, de forma tal que si reitera la mala costumbre de grabar a sus superiores va a tener el seguimiento debido de esta comisión”.

“Tal vez para la señora Ache lo que hizo se trató de defender su honor, pero grabar a un superior a escondidas es algo complicado. Por eso, cuando uno analiza a los distintos embajadores que pasan por aquí, les hacemos preguntas y observamos si están en condiciones de representar al servicio exterior del Uruguay. Eso es muy importante. Una cosa es el cariño al poder y otra distinta es el cumplimiento del Estatuto del Servicio Exterior”, zanjó.

En defensa

Tras el intercambio, el presidente de la comisión, el frenteamplista Daniel Caggiani, dijo que Ache no tenía “que venir acá a dar fe democrática de nada” y pidió que no debatan frente a ella los “cuestionamientos políticos sobre la votación o no de su designación”.

A su vez, el senador Nicolás Viera (FA) consideró que cumplía “a cabalidad los objetivos que a priori puede presentar un embajador político”.

La venia fue aprobada por 4 votos en 7.