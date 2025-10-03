Caso Marset: la Cancillería decidió sumariar al excanciller Francisco Bustillo y a Carlos Mata por la destrucción de un documento

El Ministerio de Relaciones Exteriores resolvió iniciar un sumario administrativo contra el excanciller Francisco Bustillo y el exjerarca Carlos Mata por la destrucción de un documento que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva y que se vinculaba al caso de la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset .

La decisión del ministro Mario Lubetkin –informada en primera instancia por La Diaria y confirmada por El Observador– se tomó luego de conocer los resultados de la investigación administrativa que instruyó la secretaría de Estado en abril de este año por la destrucción del documento que contenía chats entre Carolina Ache , por entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores, y su par de Interior, Guillermo Maciel .

La destrucción de ese chat , que había sido protocolizado por una escribana e incluido en un expediente de Cancillería, fue denunciado por la ex subsecretaria en noviembre de 2023 en Fiscalía .

MARSET Asesinaron al exjefe de la cárcel de Paraguay donde está presa la esposa de Sebastián Marset

DOCUMENTO DESTRUIDO Caso Marset: concluyó investigación realizada en Presidencia sobre destrucción de documento de Cancillería y se entregará a Fiscalía

La investigación de Fiscalía se desarrolla en paralelo a la que hizo el ministerio y todavía no tuvo avances. De hecho, según supo El Observador, el fiscal Alejandro Machado aún no elaboró la lista de indagados.

Bustillo sigue siendo funcionario de la Cancillería, ya que reviste la calidad de embajador, aunque no tiene destino asignado. Había pedido licencia sin goce de sueldo tiempo atrás.

Mata hoy se desempeña como asesor del senador blanco Carlos Camy (es un pase en comisión desde el ministerio), pero cuando ocurrió el episodio investigado era jefe de Jurídica.

Según había informado Búsqueda, fue la persona que llevó el expediente –que contenía el chat protocolizado– a Torre Ejecutiva para entregarlo al asesor presidencial Roberto Lafluf, quien lo destruyó, según el relato de Ache.