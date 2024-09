Caso Marset: empieza causa sobre ocultamiento de chats y destrucción de documento, pero sin citaciones fijadas

En su momento, el fiscal Machado remitió esas actuaciones a la Fiscalía General de la Nación para que las investigara otro colega en el entendido de que se trataba de hecho ajenos a la tramitación del pasaporte. Sin embargo, el entonces fiscal de Corte Juan Gómez entendió que correspondía que lo investigara todo él por ser un derivado de la causa que ya venía investigando.

Los hechos que indagará ahora la Fiscalía de Machado

Al declarar por la causa del pasaporte, Ache entregó al fiscal conversaciones con Bustillo y al salir de la audiencia dijo que quería que se supiera “la verdad de una vez por todas”.

En esas grabaciones del 14 de noviembre del 2022, Ache le informaba al ministro que tenía preparado las copias de los chats con Maciel sobre Marset, para entregárselo a la abogada de Jurídica de Cancillería, ya que la Justicia había obligado al gobierno a entregarle al Frente Amplio que la había reclamado por un pedido de acceso a la información pública, pero Bustillo le dijo que no los entregara.

"Aguantá. Aguantá a ver si podemos enderezar esto porque es un desastre. Dejame que hable con (el encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos) Carlos Mata a ver si él tiene algún tipo de influencia sobre la tipa, que por lo menos, viste, no guaranguee con las preguntas. Vos me dijiste que te mandó dos mails, que mande un tercero y que no sea tan incisivo, no sé. Que nos dé una salida para evitar dar los whatsapps", decía el canciller en esa conversación.

En otro momento le sugería: "Vos perdé el celular". "Cuando estábamos hablando justamente de que en la interpelación ni siquiera mencionar los whatsapps, decir que hubo comunicaciones, como dijimos además. Te acordás que dijimos “no, hubo comunicaciones” y lo dejamos por esa plata. Y nadie preguntó si eran whatsapps, si era por escrito, si eran verbales, y zafamos bien", le recordaba.

El otro hecho que Machado investigará es el segundo hecho que Ache denunció cuando declaró y fue que el asesor del presidente, Roberto Lafluf, había destruido un acta notarial del expediente de Cancillería.

Según surge de los audios de la declaración de Ache, relató que el 25 de noviembre Lafluf la convocó a una reunión en Torre Ejecutiva junto a Maciel y les pidió que borraran los chats en los que Maciel le pedía información sobre Marset.

“Yo los tenía protocolizados y además los había agregado a un expediente. O sea que yo sabía que en cualquier momento podía tener una copia. Los borré, Maciel también los borró. Y a continuación (Lafluf) me solicita que consiga otro escribano y que haga un protocolo con lo que aparecía ahí sin esos mensajes. A lo cual yo me niego”.

Según la versión de Ache, al día siguiente habló por teléfono con Lafluf y le informó que había hablado con su abogado y que lo que él le estaba pidiendo era cometer un delito. “A raíz de eso, él me dice que eso no lo puede resolver él, que va a ser una llamada al presidente. Al rato me vuelve a llamar y me dice: ¡presenta todo como está! Lo único que te voy a pedir es que vuelvas a entregar el protocolo. Yo le digo: ¿Por qué tengo que entregar de vuelta el protocolo? Y él me dice porque no está más, porque lo destruí el otro día".

De estos hechos se deduce que tendrá que declarar primero Ache como denunciante y luego deberán ser citados el excanciller Bustillo, el ex subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, el asesor jurídico de Cancillería Mata y Lafluf.