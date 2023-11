Caso Marset: Bustillo le sugirió a Ache que perdiera el celular con chats sobre narcotraficante

La ex vicecanciller Carolina Ache le entregó al fiscal Alejandro Machado chats y grabaciones de conversaciones con las que intentó probar que el gobierno le pidió ocultar de la investigación administrativa el intercambio que había tenido con el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, en los que se refería al narcotraficante Sebastián Marset como un “narco peligroso”.

Al declarar este miércoles como imputada en la causa por la que se investiga si hubo irregularidades en la entrega del pasaporte a Marset cuando estaba detenido en Emiratos Árabes, Ache entregó al fiscal una serie de pruebas y al salir de la audiencia dijo que quería que se supiera “la verdad de una vez por todas”. Ya declararon esta semana Maciel y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber y el viernes lo hará el canciller Francisco Bustilllo.

Entre esas pruebas, de las que informó el semanario Búsqueda y confirmó El Observador, hay conversaciones con Bustillo del 14 de noviembre del 2022, seis días después de que la Justicia había obligado al gobierno a entregarle al Frente Amplio una copia de la investigación administrativa. El partido había hecho un pedido de acceso a la información pública para conocer el contenido de la investigación que le había sido negado por el gobierno.

En la primera conversación hablan de la investigación administrativa ya que la abogada de Cancillería le venía pidiendo que le entregara la documentación

—Ya tengo todo casi preparado para mañana, para presentar. Y ta —afirma Ache.

—Aguantá. Aguantá a ver si podemos enderezar esto porque es un desastre. Dejame que hable con (el encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos) Carlos Mata a ver si él tiene algún tipo de influencia sobre la tipa, que por lo menos, viste, no guaranguee con las preguntas. Vos me dijiste que te mandó dos mails, que mande un tercero y que no sea tan incisivo, no sé. Que nos dé una salida para evitar dar los whatsapps.¿Eh?

—Yo creo que no hay manera de sacar esos whatsapps.

—Bueno, por eso, por eso te digo. Busquemos la vuelta, viste, para que no tengas que mandar eso. Porque ahí te dejan repegada al cuete, al cuete.

—Más al Ministerio del Interior, me parece.

—Totalmente. Totalmente. Totalmente. Pero por eso, dejame hablar con Mata a ver si hay algún tipo de forma para que él pueda hablar con la tipa e incidir para que, bueno, ta. Te pidió dos veces y, bueno, no sé, que le busque la vuelta, que te lo pida por tercera y con una salida, ¿viste? Que te pida, no sé, no sé, se me ocurre a mí, las comunicaciones, así en forma genérica y que ahí te haga una salida. No sé.

—Claro, pero después, esto mismo me lo va a pedir la Fiscalía.

—Está bien, pero eso es otro cantar. Acá hay que ir ganando tiempo y llevándola y llevándola.

En otro audio, el canciller le sugiere como solución que pierda el celular.

—Que se mande al frente Maciel, vos perdé el celular. Estoy imaginando, viste, escenarios que no conozco, honestamente no conozco. Pero en diciembre o enero se te perdió el celular… Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando,¿viste? Esto es paso a paso, ¿viste?

Luego ella le recuerda que Maciel también tenía los mensajes.

—Pero yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos. Yo no puedo creer. Se pegaría un tiro en el pie.

—Sí, claro, pero a mí, cuando se sepa la invest…

—Maciel no zafa mandándote al frente a vos. No zafa. Porque la responsabilidad primaria… los únicos que podían detener la emisión del responsabilidad de él. Además, superlativa cuando él sabía que había una investigación contra este tipo, ¿me entendés?

—Sí, eso está claro.

—Que vos no lo sabías. Entonces, yo no creo… me parecería un anormal si hace eso. Se incrimina solo.

—Sí,claro, pero el tipo te acordás que eso ya lo volanteó.

—Sí, porque es un tarado. Pero yo creo que a esta altura tiene que haber reflexionado y darse cuenta que no zafa, que no zafa por ahí. Sobre caliente, yo creo que el tipo fue un tarado. Yo cuando lo sentí, en el Ministerio del Interior, en la casona del Prado, decir lo que dijo, ya no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que me quedé helado, me di cuenta que es un tarado. Cuando estábamos hablando justamente de que en la interpelación ni siquiera mencionar los whatsapps, decir que hubo comunicaciones, como dijimos además. Te acordás que dijimos “no, hubo comunicaciones” y lo dejamos por esa plata. Y nadie preguntó si eran whatsapps, si era por escrito, si eran verbales, y zafamos bien.