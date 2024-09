Archivaron el caso Marset: Fiscalía no encontró delitos en conversaciones de Ache con Maciel y Balbi, aunque un relato le pareció "inverosimil"

No obstante, en ese caso Machado señaló que la versión de los hechos declarada por ambos fue "inverosimil".

El análisis de Fiscalía sobre la actuación de Maciel y Ache en el caso Marset

La primera comunicación

Según Machado, la primera de las comunicaciones entre Maciel y Ache vinculadas al caso Marset ocurrió el 21 de setiembre de 2021, a casi un mes de la detención de Marset en Emiratos Árabes Unidos por intentar viajar a Atenas desde Dubai con un pasaporte paraguayo falso.

“Queremos saber con qué tipo de documento ingresó y qué nombre y número de documento utilizó. Gracias", indicó en referencia al narco uruguayo Maciel en un mensaje a Ache, luego de llamarla sin obtener respuesta y enviarle una foto.

"Te aviso apenas sepa algo", respondió 10 minutos después la vicecanciller. Minutos después, Ache reenvió la solicitud a la directora de Asuntos Consulares y Vinculación de Cancillería, Pauline Davies, quien consultó sobre la situación a la cónsul uruguaya en Emiratos Árabes, Fiorella Prado.

Prado "le reenvió las tres comunicaciones oficiales que hasta aquel entonces habían sido cursadas entre la Sección Consular de Uruguay en Abu Dhabi y Cancillería" sobre la situación de Marset.

Davies le envió la información a Ache, que reenvió los documentos a Maciel, entre los que estaban el pasaporte falso utilizado por Marset para intentar salir de Dubai.

El fiscal del caso aclaró que en esa fecha "no se encontraba en trámite el pasaporte de Sebastián Marset", ya que "aún no se había verificado siquiera la identidad del mismo". Esto ocurrió el 28 de octubre de 2021, luego de que la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) verificara que las huellas dactilares obtenidas en la prisión de Dubai tres días antes eran efectivamente de Marset. Por eso, esa es la fecha que aparece en su pasaporte.

La segunda comunicación

Guillermo Maciel, exsubsecretario del Interior Foto: Leonardo Carreño.

Pocos días después de que se comprobara la identidad del narco, el 3 de noviembre, Ache y Maciel mantuvieron la conversación que luego implicaría el desplazamiento de la vicecanciller.

"Hola Caro. Podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso. Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o si lo liberaron lo cual sería terrible", escribió en dos mensajes Maciel, tras ser consultado sobre el narco por la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas.

"Hola dale te averiguo", fue la respuesta de Ache.

La subsecretaria envió esta solicitud a su secretaria Paula Rolando, que reenvió el mensaje al director de Asuntos Consulares, Santiago Vitale. Rolando le aclaró que necesitaba conocer "su situación", y el jerarca le aclaró que eso lo debía consultar con la Oficina de Asistencia al Compatriota y Servicios a la Comunidad (Ofasc).

Luego, la mujer consultó si Marset estaba detenido, y Vitale le respondió que "aparentemente sí pero no está confirmado".

El 5 de noviembre Ache le comunicó a Maciel: "Sigue detenido". En ese momento Balbi ya estaba pidiendo la nota que "asegurara que a su cliente se le iba a entregar un pasaporte común uruguayo una vez que fuera liberado", pero "todavía no se encontraba en trámite el pasaporte de Sebastián Marset", que se tramitó efectivamente entre el 18 y el 25 de noviembre.

"¿Cómo es posible que el Subsecretario del Ministerio del Interior y la Subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores no supieran que Sebastián Marset estaba tramitando el pasaporte?, la respuesta es sencilla. No lo sabían porque al momento en que se verificaron dichas comunicaciones por WhatsApp el pasaporte de Sebastián Marset aún no se estaba tramitando", remarcó Machado.

Las críticas de Fiscalía al sistema de seguridad uruguayo y la falta de delito

Para el fiscal Machado "el sistema de seguridad nacional no estuvo a la altura de las circunstancias" en la entrega del pasaporte a Marset, pero no por la entrega en sí, que marcó estuvo ajustada a derecho, sino porque "las comunicaciones" entre Cancillería e Interior "no se manejaron con el profesionalismo requerido en la instancia".

"Dada la relevancia del asunto y la jerarquía de los interlocutores era exigible una mayor diligencia y un mayor celo en el tratamiento de la situación", agregó.

Además, señaló que aunque el pasaporte no estuviese en trámite, en algunas dependencias de Cancillería "ya se tenía conocimiento" que Balbi "había peticionado una nota que asegurara que Sebastián Marset podría acceder a un pasaporte uruguayo una vez que fuera liberado".

Por esto, el fiscal concluye en que "los problemas de comunicación formal y oficial" entre Cancillería e Interior "fueron evidentes", y que "dada la relevancia del caso" Maciel "debió realizar la consulta por las vías oficiales y no a través de simples mensajes de WhatsApp", más cuando en la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado hay representantes de ambos organismos.

De todas formas, Machado aclaró que "el hecho de que no se haya recurrido a la vía formal -debida- no implica per se que se haya cometido el delito de abuso de funciones puesto que no se advierte ningún acto arbitrario por parte de los jerarcas investigados".

Para el fiscal "si bien la actuación de ambos puede ser considerada descuidada, no corresponde efectuar a su respecto reproche penal", y aunque "era esperable e incluso exigible" la utilización de la Secretaría para comunicar estas situaciones, la ley "no les imponía un actuar especifico o concreto".

La reunión entre Ache y Balbi no implicó ningún delito, pero el relato es "inverosímil"

Alejandro Balbi, presidente de Nacional y exabogado de Marset

Machado puntualizó que Balbi le solicitó una reunión a Ache el 17 de noviembre de 2021 por WhatsApp, para tratar "un asunto de Cancillería" sin especificar que era por Marset.

La entonces vicecanciller declaró a Fiscalía que no respondió ese mensaje al abogado, pero luego concedió la reunión, sin recordar "cuándo lo llamó ni por qué medio". Una semana después, el 24 de noviembre, Ache y Balbi se encontraron en Cancillería.

Balbi, que no era amigo de Ache pero la conocía por "vínculos familiares relacionados con el Club Nacional de Fútbol", declaró a Fiscalía que en aquella reunión le "consultó exclusivamente" a la vicecanciller sobre "la fecha de salida de la valija diplomática con destino a Emiratos Árabes Unidos, sin haberle especificado nunca que se encontraba allí en representación de Sebastián Marset".

La subsecretaria elevó su consulta a su secretaria, quien le informó que la valija ya había salido del país luego de preguntarle a Dirección de Asuntos Técnico Administrativos de la cartera. Luego, le indicó que la próxima valija iba a salir "dentro de un mes" y tras ello, declaró Ache, culminó la reunión.

Machado no encontró "sustento evidencial que otorgue credibilidad a la versión brindada por ambos imputados", según se lee en el dictamen.

El fiscal del caso no cree que el motivo de la reunión fuera conocer la fecha de salida de la valija diplomática, ni que Balbi no le dijera a Ache a quién estaba defendiendo. Para ese entonces Balbi ya se había reunido con el subdirector de la DNIC, Alberto Lacoste, por este caso, y en esa ocasión el jerarca le comunicó que la valija iba a salir el 25 de noviembre.

Para Machado también es inverosímil que Ache "no hubiera relacionado por un lado toda la información que tenía hasta ese entonces sobre Sebastián Marset", entre la que estaba la advertencia de Maciel, con la consulta específica de Balbi.

Seis días antes de la reunión la subsecretaria recibió comunicaciones de todo lo acontecido hasta el momento con la situación del narco, incluyendo la nota en la que el consulado uruguayo afirmaba que iba a iniciar la tramitación del pasaporte de Marset "una vez fuera liberado", y con el Ministerio del Interior como dueño de la última palabra para su expedición.

Seis días después de la reunión, el 30 de noviembre, se comunicó en otro mail a Ache que el pasaporte iba a ser entregado a unos "asesores jurídicos" a los que les había firmado una carta poder. Quien retiró el documento fue Carlos Balbi, hermano de Alejandro.

"Inequívocamente el contenido de ambos correos electrónicos permite concluir que a la fecha en que fueron reenviados la oficina de Subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores se encontraba al tanto de la situación de Sebastián Marset", soslayó Machado, quien reportó que estos correos fueron borrados por las secretarias de la vicecanciller tras la interpelación a Heber y Bustillo.

Sin embargo, el fiscal aclaró que "luego de dos años de investigación" su Fiscalía no reunió "evidencia incontrastable ni un cúmulo de indicios unívocos que permitan probar" que Ache o Balbi "hubieran cometido alguna conducta típica, antijurídica y culpable, y en consecuencia punible".

A pesar de la teoría de su oficina, analizando los hechos posteriores Machado indicó que "ni se retrasó la salida de la valija diplomática con destino a Emiratos Árabes Unidos ni se dispuso el envío de una valija diplomática especial para llevar el pasaporte de Sebastián Marset" como sospechaban.

También enfatizó que tras analizar todo el accionar de Ache, "no se encontró evidencia de que dicha jerarca hubiera impartido alguna orden o de algún modo hubiera realizado algún acto indebido de su parte con la finalidad de hacer prevalecer los intereses" de Balbi y su cliente.