Charles Carrera por pasaporte a Marset: "Aún falta investigar la destrucción de documentos públicos"

Carrera se refirió a las declaraciones de la ex vicecanciller Carolina Ache en Fiscalía sobre una reunión en la Torre Ejecutiva con el ex subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, y el ex asesor presidencial Roberto Laffluf, en la que se discutió la eliminación de mensajes que evidenciaban que ambos sabían que Marset era un narcotraficante "peligroso y pesado".