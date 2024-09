Carolina Ache tras archivo de causa por entrega de pasaporte a Marset: "Se confirma lo que siempre sostuve"

En las últimas horas el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, archivó la investigación que indagaba presuntas responsabilidades en la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset . Tras esto, la ex vicecanciller Carolina Ache , dijo que la "Justica es lenta" , pero al final "llega" .

"La Justicia es lenta, en ocasiones demasiado lenta, pero llega. Luego de dos años de investigación, finalmente se confirma lo que siempre sostuve, que no tuve ninguna participación ni injerencia en el trámite del pasaporte ", escribió Ache en redes sociales.

"Me tocó enfrentar la peor cara de la política, injurias y operetas. Pero hoy es un día de alegría y no de rencores, elijo agradecer a todos quienes me respaldaron, sobre todo a mi familia y muy especialmente a mis hijos que sufrieron la peor parte", agregó la excandidata colorada.