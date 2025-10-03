Asesinaron al exjefe de la cárcel de Paraguay donde está presa la esposa de Sebastián Marset

Un teniente coronel del Ejército de Paraguay , exjefe de una cárcel militar donde está Gianina García Troche, la esposa de Sebastián Marset , fue asesinado en Asunción este jueves, informó un portavoz de la Policía.

" Es preocupante que esto suceda en la capital . Vamos a hacer lo posible para llegar hasta los responsables" del asesinato a tiros del teniente coronel Guillermo Moral, de 44 años, dijo el comisario César Silguero.

La víctima acababa de subir a su camioneta Toyota Hilux Surf cuando dos atacantes que circulaban en moto le dispararon tres veces , relató el Policía.

Moral fue director de la cárcel militar Viñas Cué, situada en las afueras de la capital, donde actualmente se encuentra Gianina García Troche , esposa de Sebastián Marset, prófugo acusado por delitos relacionados con el narcotráfico .

La mujer está imputada por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.

En el mismo penal estuvo alojado Miguel Angel Insfrán, alias "Tío Rico", extraditado en 2023 de Brasil y procesado por presuntamente liderar un esquema criminal dedicado a tráfico de droga a través de Paraguay.

El militar asesinado afrontó un juicio como testigo que concluyó hace un mes con la condena de un superior suyo y la esposa de este por intento de soborno. Dijo que le ofrecieron el equivalente a US$1500 para introducir un aparato celular a "Tío Rico".

Víctor Moral, hermano del militar asesinado, dijo que "fue un trabajo de la mafia" y lamentó que las autoridades no le hayan puesto una custodia: "Es gravísimo lo que pasó y no se le protegió".

"Mi hermano fue un oficial intachable. Por querer ser un buen personal le quitaron la vida", añadió el hermano de la víctima.

AFP