Asesinaron al exjefe de la cárcel de Paraguay donde está presa la esposa de Sebastián Marset

La víctima acababa de subir a su camioneta Toyota Hilux Surf cuando dos atacantes que circulaban en moto le dispararon tres veces, relató la Policía

3 de octubre 2025 - 8:45hs
Foto: Defensoría del Pueblo de Paraguay
Sebastián Marset y su pareja Gianina García Troche

Sebastián Marset y su pareja Gianina García Troche

Video captura fiesta de cumpleaños de Sebastián Marset en 2021

Un teniente coronel del Ejército de Paraguay, exjefe de una cárcel militar donde está Gianina García Troche, la esposa de Sebastián Marset, fue asesinado en Asunción este jueves, informó un portavoz de la Policía.

"Es preocupante que esto suceda en la capital. Vamos a hacer lo posible para llegar hasta los responsables" del asesinato a tiros del teniente coronel Guillermo Moral, de 44 años, dijo el comisario César Silguero.

La víctima acababa de subir a su camioneta Toyota Hilux Surf cuando dos atacantes que circulaban en moto le dispararon tres veces, relató el Policía.

Moral fue director de la cárcel militar Viñas Cué, situada en las afueras de la capital, donde actualmente se encuentra Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset, prófugo acusado por delitos relacionados con el narcotráfico.

La mujer está imputada por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.

En el mismo penal estuvo alojado Miguel Angel Insfrán, alias "Tío Rico", extraditado en 2023 de Brasil y procesado por presuntamente liderar un esquema criminal dedicado a tráfico de droga a través de Paraguay.

El militar asesinado afrontó un juicio como testigo que concluyó hace un mes con la condena de un superior suyo y la esposa de este por intento de soborno. Dijo que le ofrecieron el equivalente a US$1500 para introducir un aparato celular a "Tío Rico".

Víctor Moral, hermano del militar asesinado, dijo que "fue un trabajo de la mafia" y lamentó que las autoridades no le hayan puesto una custodia: "Es gravísimo lo que pasó y no se le protegió".

"Mi hermano fue un oficial intachable. Por querer ser un buen personal le quitaron la vida", añadió el hermano de la víctima.

AFP

