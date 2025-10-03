Dólar
El paseo de Luciano Rodríguez por el desierto de Arabia Saudita y en medio de unos días de vacaciones en Neom SC

El delantero uruguayo tiene unos días libres en su equipo y aprovechó para hacer un paseo por el desierto saudí; mirá las fotos

3 de octubre 2025 - 10:00hs
El delantero uruguayo Luciano Rodríguez, recientemente fichado por Neom SC de Arabia Saudita, tiene unos días libres en su equipo y aprovechó para hacer un paseo por el desierto saudí.

Así lo dejó ver en un par de fotos que subió a sus redes sociales.

En una de ellas se lo ve con turbante y descalzo sobre la arena.

Luego, aparece en una foto junto a su madre con ambos montados en un camello, de noche y bajo la luna. “Feliz ella”, comentó el atacante, quien por estos días tiene visita familiar.

La liga saudí no tendrá actividad este fin de semana ni en los próximos días debido a la Fecha FIFA de octubre.

Neom SC volverá a jugar el 19 de octubre frente a Al Qadisiyah de Nahitan Nández y Carlos Benavidez.

