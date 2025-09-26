Como un saudí más: mirá el impresionante look de Luciano Rodríguez y sus compañeros de Neom SC y a qué se debió su vestimenta

Luciano Rodríguez en los festejos de Arabia Saudita

El delantero uruguayo Luciano Rodríguez , quien firmó el pasado 10 de setiembre con Neom SC de Arabia Saudita, ya se puso las vestimentas tradicionales de ese país en un acto en el que participó junto a sus compañeros.

El ex Liverpool y Bahia de Brasil, que fue transferido al club saudí por una cifra de más de US$ 20 millones , lució la túnica blanca y un pañuelo en su cabeza en el marco del Día Nacional Saudí que se celebró el pasado 23 de setiembre.

En ese día Arabia Saudita celebra su independencia o, más correctamente, la unificación del país , con la proclamación que unificó Najd e Hijaz para formar el Reino de Arabia Saudita en 1932.

En ese sentido, se hacen varias celebraciones y los clubes, como Neom SC, se sumaron a las iniciativas.

G1pOmoQW8AAZ4wJ

Así se pudo ver al delantero con la vestimenta y también con un sable, junto a compañeros y directivos, en una celebración que también tuvo música y canciones.