El Observador / Fútbol Internacional / ARABIA SAUDITA

Como un saudí más: mirá el impresionante look de Luciano Rodríguez y sus compañeros de Neom SC y a qué se debió su vestimenta

El uruguayo Luciano Rodríguez participó de una importante celebración de Arabia Saudita junto a sus compañeros de Neom SC

26 de septiembre 2025 - 11:35hs

Luciano Rodríguez en los festejos de Arabia Saudita

El delantero uruguayo Luciano Rodríguez, quien firmó el pasado 10 de setiembre con Neom SC de Arabia Saudita, ya se puso las vestimentas tradicionales de ese país en un acto en el que participó junto a sus compañeros.

G1pOr7qW0AA3o7w

En ese día Arabia Saudita celebra su independencia o, más correctamente, la unificación del país, con la proclamación que unificó Najd e Hijaz para formar el Reino de Arabia Saudita en 1932.

ARABIA SAUDITA

Luciano Rodríguez en Neom SC
ARABIA SAUDITA

Luciano Rodríguez en los festejos de Arabia Saudita
Luciano Rodríguez en los festejos de Arabia Saudita

Luciano Rodríguez en los festejos de Arabia Saudita

En ese sentido, se hacen varias celebraciones y los clubes, como Neom SC, se sumaron a las iniciativas.

G1pOmoQW8AAZ4wJ

Así se pudo ver al delantero con la vestimenta y también con un sable, junto a compañeros y directivos, en una celebración que también tuvo música y canciones.

