"El jugador negro en 5 años va a dominar el fútbol": el curioso y polémico análisis de Claudio "Bichi" Borghi

Claudio Borghi, exfutbolista argentino nacionalizado chileno que jugó en River Plate y otros, analizó el futuro del fútbol

26 de septiembre 2025 - 12:49hs
Foto: Franck Fife / AFP
Claudio "Bichi" Borghi, exfutbolista y entrenador argentino que supo vestir la camiseta de River Plate y Argentinos Juniors, inauguró un canal de Youtube en Picado TV, en el que creó un programa e hizo un análisis que tiene una idea de lo que será el fútbol mundial en el futuro y la superioridad de la raza negra.

"Tengo una teoría y ojalá esté vivo cuando se cumpla. No lo digo de forma racista ni nada, porque yo soy negro. El jugador negro, de color, en 5 años va a dominar el fútbol. No hay forma (que no se cumpla) por el biotipo que tienen", indicó Borghi.

Posteriormente, agregó que "no tienes forma de competirles: son más rápidos, son más fuertes y saltan más. El talento está en Sudamérica, pero si giro y llegan tres de esos muchachos a marcar… o sea, esto va ‘acompañado de’. Por sí solo no sirve".

Ousmane Dembelé
Esta teoría y análisis que hace el exfutbolista asegura que el físico de las nuevas generaciones hará que muchos países empiecen a mejorar: "Tienen biotipo y además están aprendiendo a jugar los países africanos o centroamericanos", afirmó.

Otro ejemplo que puso fue el de la selección ecuatoriana en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026: "Ecuador terminó segunda en eliminatorias y empezó con tres puntos menos. Por eso digo que no hay forma. El jugador negro, el deportista negro, es bueno para todo. Solamente no vi un nadador negro bueno. Pero en el atletismo arrasan", agregó.

Luego manifestó que Chile, a la larga, tendrá mejores deportistas por la inmigración recibida en los últimos años: "No voy a decir el nombre de la doctora que me lo dijo hace 8 años, una deportóloga. Me dijo estoy contenta con la llegada de muchos inmigrantes, eso quiere decir que tendremos mejores deportistas", sostuvo Borghi.

