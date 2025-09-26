Peñarol manifestó "rechazo absoluto" al posteo de Liga de Quito que recordó a la muerte de Juan Izquierdo tras eliminar a Sao Paulo en Morumbí por la Copa Libertadores

Los jugadores de Liga de Quito en el Morumbí

Peñarol manifestó su “rechazo absoluto” al posteo que realizó Liga de Quito de Ecuador tras ganarle a Sao Paulo en Morumbí y eliminarlo de la Copa Libertadores, el que generó recuerdos de la muerte del jugador de Nacional, Juan Izquierdo, quien también pasó por los carboneros.

“Definitivamente el Morumbí sí te mata”, señaló el mensaje de Liga con una foto de la cancha de Sao Paulo y el marcador con la victoria 1-0 que logró la visita en el partido de vuelta.

El posteo, publicado este jueves a las 22:26, luego del partido que se jugó a las 19:00, tuvo reacciones de hinchas que recordaron a Liga de Quito que en ese escenario sufrió el percance de salud, que luego le costó la vida, el defensa de Nacional Juan Izquierdo en agosto de 2024.

Finalmente el club ecuatoriano eliminó el posteo que estuvo publicado hasta pasada las 10:00 de este viernes.

También se indicó que el posteo sería en respuesta a una de las tradicionales canciones y frases de la hinchada de Sao Paulo.

El posteo de Liga de Quito que generó recuerdos de la muerte de Juan Izquierdo El posteo de Liga de Quito que generó recuerdos de la muerte de Juan Izquierdo

“Rechazo absoluto” de Peñarol

“El Club Atlético Peñarol expresa su más firme repudio al contenido de la publicación realizada por @LDU_Oficial tras el partido por Copa CONMEBOL Libertadores. No se puede permitir ni aceptar que se utilice la muerte para aludir a un resultado deportivo”, dice la nota de los carboneros en sus redes.

“El fútbol es un símbolo de pasión, pero hasta la pasión más grande tiene un límite, y ese límite está marcado por los valores, el respeto por la vida y por la familia de aquellos que dejaron todo en la cancha. Es inadmisible cualquier comunicación que no se elabore con la debida seriedad y respeto por hechos relacionados con el fallecimiento de deportistas”, agrega.

“Rechazo absoluto. Hay cosas con las que no se juega”, señalaron los mirasoles.

El mensaje de Nacional

Nacional emitió un comunicado este viernes en el que rechaza la publicación del equipo ecuatoriano.

“Desde el Club Nacional de Football rechazamos enfáticamente el mensaje en redes sociales publicado por Liga de Quito”, dice la nota de los tricolores.

“Mensajes de este nivel tocan un tema muy doloroso tanto para nuestra institución, como para São Paulo, para el fútbol sudamericano y mundial”, se agrega.

“Entendemos que estos mensajes atentan contra el trabajo conjunto que realizamos todos los clubes contra la erradicación de la violencia en nuestro deporte”, señala la nota.

Las reacciones de los hinchas

“Espero que @CONMEBOL tome cartas en el asunto, burlarse de una muerte es lamentable”, señaló un comentario en sus redes sociales.

“Evidentemente la ignorancia puesta de manifiesto en este mensaje exime de mayores comentarios. Es una auténtica falta de respeto y de solidaridad hacer esa publicación, cuando el año pasado allí falleció un futbolista uruguayo. Eso muestra la escasa capacidad mental del redactor”, indicó otro.

"Hace poco más de un año falleció un jugador en esta cancha, una persona, me parece que deberían reveer la atrocidad que acaban de subir", dijo otro.

"Que desafortunado el comentario. Están a tiempo de retractarse, hay una familia que sufre", agregó otro usuario.

Hubo más comentarios y muy duros contra Liga de Quito.