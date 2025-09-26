El probable equipo de Nacional para visitar a Juventud de Las Piedras, con jugadores que se consolidan y otros que perdieron presencia

Nacional visitará a Juventud de Las Piedras el próximo domingo en el Estadio Centenario a las 16:00, por la novena fecha del Torneo Clausura, en busca de una nueva victoria y con resultado visto de lo que pase con Peñarol ante Cerro Largo FC en ese mismo escenario el sábado.

Los dirigidos por Pablo Peirano buscarán una victoria que les permita mantener o ampliar los seis puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor en la Tabla Anual, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

Nacional también tratará de no perder pisada en el Clausura, donde está a tres puntos de Peñarol, misma cantidad de unidades que reclama en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y que podría recuperar.

El probable equipo de Nacional ante Juventud y las consolidaciones

Todo indica que Peirano repetirá el equipo y el sistema táctico con tres volantes con el que le ganó a Liverpool el pasado fin de semana en el Gran Parque Central.

El XI tricolor sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez y Christian Oliva; Nicolás Lodeiro, Nicolás López y Maximiliano Gómez.

Este planteo, además de ratificar el nuevo sistema del entrenador, también muestra la consolidación de dos jugadores entre los titulares.

Nacional Torque, campeonato clausura 2025/Lucas Rodríguez Foto: Leonardo Carreño

Uno de ellos es Lucas Rodríguez, el volante que llegó en este período de pases al quedar libre en Racing y que se acopló al pivot que Boggio y Oliva.

El mediocampista de 32 años nacido en el Chuy ya tiene cinco presencias en el equipo en el Clausura, una solo desde el arranque ante Liverpool, y suma 109 minutos jugados.

El otro jugador que ha ido de menos a más es Nicolás Lodeiro, quien también llegó a mitad de año y que partido a partido aporta cada vez más.

20250914 Nicolás Lodeiro Plaza Colonia Nacional Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández / FocoUy Nicolás Lodeiro Foto: Dante Fernández / FocoUy

En ocho juegos hasta la fecha (382 minutos), con los cuatro últimos como titular, el sanducero ya dio tres asistencias, dos de ellas en los últimos dos encuentros y tiene 16% de participaciones de gol según los datos de Transfermarkt.

Los jugadores que perdieron pie

Por contrapartida, el cambio táctico y la actuación de Lodeiro llevaron a que otros futbolistas perdieran pie en el equipo.

Ese es el caso de Lucas Villalba, la gran revelación tricolor en el Torneo Apertura, quien pasó a ser suplente en el último partido.

20250907 Lucas Villalba y Nicolás López Nacional Racing Torneo Clausura 2025. Foto: Felipe Mereola / FocoUy Lucas Villalba y Nicolás López Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Lo mismo ocurrió con Juan Cruz De los Santos, por causa de una lesión, quien ya se recuperó y volvió desde el banco ante Liverpool, luego de haber sido una de las novedades de Peirano en el comienzo del Clausura.

Y otros jugadores que fueron titulares también han quedado relegados, como es el caso del venezolano Rómulo Otero y los juveniles Exequiel Mereles y Bruno Arady.