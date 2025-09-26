Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Sábado:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / ACCIDENTE DE TRÁNSITO

El presidente de ASSE debió ser operado tras el accidente en la ruta: está en observación y evolucionando

Además de Álvaro Danza, también fue operado el gerente general Federico Martiarena por las lesiones sufridas en el accidente de tránsito

26 de septiembre 2025 - 15:29hs
El presidente de ASSE, Álvaro Danza. Archivo

El presidente de ASSE, Álvaro Danza. Archivo

Foto: Leonardo Carreño

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, y el gerente general de la institución, Federico Martiarena, fueron operados en la mañana de este viernes de manera "satisfactoria" tras el accidente automovilístico que sufrieron en el departamento de Lavalleja.

Los jerarcas "se encuentran en observación y evolucionando de manera favorable", informó ASSE. Según supo El Observador, con los dos fueron operados en La Española.

El presidente del organismo sufrió un traumatismo de pecho sin fractura y requirió la realización de un drenaje. Ahora Danza permanecerá en observación por un período de dos a tres días.

Más noticias
Camioneta de ASSE donde viajaba Álvaro Danza
ACCIDENTE

Camioneta de ASSE en la que viajaba Álvaro Danza tuvo un accidente en Lavalleja: no hay heridos de gravedad

Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública
PRESUPUESTO

Sindicato de salud pública cuestionó Presupuesto "insuficiente" asignado a ASSE y anunció movilizaciones

En el caso de Martiarena, sufrió una fractura de un dedo de la mano con lesión articular, que también requirió cirugía.

Además el gerente general, requirió una curación especial en block quirúrgico debido a una herida en una de sus piernas. También, presentó cuatro fracturas de costillas, sin realización de tratamiento quirúrgico.

Camioneta de ASSE en la que viajaba Álvaro Danza tuvo un accidente en Lavalleja: no hay heridos de gravedad

Camioneta de ASSE donde viajaba Álvaro Danza
Camioneta de ASSE donde viajaba Álvaro Danza

Camioneta de ASSE donde viajaba Álvaro Danza

Una camioneta de ASSE en la que viajaba su presidente Álvaro Danza junto a otros jerarcas sufrió un choque fronto lateral contra otra camioneta, en el departamento de Lavalleja, durante la tarde noche del jueves.

El accidente se produjo en la Ruta 8, cerca de la localidad de Varela y no dejó lesionados de gravedad

El presidente de ASSE y los demás jerarcas venían de realizar recorridas de trabajo por las ciudades de Melo y Río Branco, cuando sobre las 19:00 chocaron contra una camioneta que iba en el sentido opuesto.

Danza y los demás funcionarios de ASSE fueron trasladados primero a un centro de salud en Varela y luego llevados hasta el Hospital de Treinta y Tres, mientras que el conductor de la otra camioneta fue llevado hasta otra mutualista para su atención.

Este viernes, el presidente y el gerente general de ASSE fueron operados en Montevideo en un centro de salud privada.

Temas:

ASSE Álvaro Danza LAVALLEJA Asociación Española

Seguí leyendo

Las más leídas

Caso Francisco: derivaron a un hogar del INAU a niño de cinco años que estaba hace dos semanas en el Pereira Rossell con el alta médica
FUE A CENTRO 24 HORAS

Caso Francisco: derivaron a un hogar del INAU a niño de cinco años que estaba hace dos semanas en el Pereira Rossell con el alta médica

Consejjo de Fútbol Profesional
DERECHOS DE TV

El Consejo de Fútbol Profesional de la AUF aprobó con una votación 33-13 los pliegos para licitar los derechos de TV del fútbol uruguayo

Imagen área del shopping Tres Cruces
CIUDAD

IMM autorizó la ampliación del shopping Tres Cruces: implica una inversión de casi US$ 16 millones y la llegada de varias marcas

Zona donde ocurrió el crimen en Buceo
VIOLENCIA

Siete homicidios en 24 horas: un hombre fue asesinado en el Buceo de Montevideo esta tarde

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos