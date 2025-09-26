El presidente de ASSE debió ser operado tras el accidente en la ruta: está en observación y evolucionando

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ), Álvaro Danza , y el gerente general de la institución, Federico Martiarena , fueron operados en la mañana de este viernes de manera "satisfactoria" tras el accidente automovilístico que sufrieron en el departamento de Lavalleja .

Los jerarcas "se encuentran en observación y evolucionando de manera favorable" , informó ASSE. Según supo El Observador, con los dos fueron operados en La Española .

El presidente del organismo sufrió un traumatismo de pecho sin fractura y requirió la realización de un drenaje . Ahora Danza permanecerá en observación por un período de dos a tres días .

ACCIDENTE Camioneta de ASSE en la que viajaba Álvaro Danza tuvo un accidente en Lavalleja: no hay heridos de gravedad

En el caso de Martiarena , sufrió una fractura de un dedo de la mano con lesión articular , que también requirió cirugía .

Además el gerente general, requirió una curación especial en block quirúrgico debido a una herida en una de sus piernas. También, presentó cuatro fracturas de costillas, sin realización de tratamiento quirúrgico.

Camioneta de ASSE en la que viajaba Álvaro Danza tuvo un accidente en Lavalleja: no hay heridos de gravedad

Una camioneta de ASSE en la que viajaba su presidente Álvaro Danza junto a otros jerarcas sufrió un choque fronto lateral contra otra camioneta, en el departamento de Lavalleja, durante la tarde noche del jueves.

El accidente se produjo en la Ruta 8, cerca de la localidad de Varela y no dejó lesionados de gravedad

El presidente de ASSE y los demás jerarcas venían de realizar recorridas de trabajo por las ciudades de Melo y Río Branco, cuando sobre las 19:00 chocaron contra una camioneta que iba en el sentido opuesto.

Danza y los demás funcionarios de ASSE fueron trasladados primero a un centro de salud en Varela y luego llevados hasta el Hospital de Treinta y Tres, mientras que el conductor de la otra camioneta fue llevado hasta otra mutualista para su atención.

Este viernes, el presidente y el gerente general de ASSE fueron operados en Montevideo en un centro de salud privada.