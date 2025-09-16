Dólar
/ Nacional / ASSE

"No hay absolutamente nada para ocultar", dijo Danza ante pedidos de renuncia de la oposición en presentación presupuestal

La oposición denunció que Danza viola el artículo 200 de la Constitución de la República, debido a que cumple funciones en distintas instituciones de salud privadas

16 de septiembre 2025 - 21:47hs
Conferencia ASSE por aumentos de sueldos/ Dr. Álvaro Danza
Foto: Leonardo Carreño

El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, compareció este martes en la Comisión de Diputados para defender el proyecto de Ley presupuestal que envió el Poder Ejecutivo y desde la oposición volvieron a insistir con su renuncia, debido a que afirman que hay incompatibilidades inconstitucionales.

"No hay absolutamente nada para ocultar, es todo público y todos lo saben perfectamente. Estamos trabajando por la gente", dijo Danza en conferencia de prensa al ser consultado sobre el tema.

La oposición denunció que Danza viola el artículo 200 de la Constitución de la República, debido a que cumple funciones en distintas instituciones de salud privadas.

Un fragmento del artículo constitucional en cuestión, indica que "tampoco podrán los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados, ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la Institución a que pertenecen".

"Hemos armado una solicitud presupuestal que tiene énfasis en la salud de la gente y esos son los grandes temas del país. Mejorar la salud de la gente, para eso vinimos hoy y para eso estamos trabajando", agregó el presidente de ASSE consultado sobre los pedidos de renuncia.

Tanto desde el Partido Nacional como desde el Partido Colorado se había pedido la renuncia al presidente de la prestadora estatal. Mientras que el oficialismo, incluido el presidente de la República, lo había respaldado.

Este martes el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez calificó la presencia de como "ilegítima ante esta Comisión". Además dijo que se puede llegar a configurar "el delito de usurpación".

El también diputado blanco, Amin Niffouri, aseguró que Danza "no puede ser presidente de ASSE y trabajar en tres prestadores privados de la salud como lo está haciendo".

Mientras que el representante del Frente Amplo, Federico Preve, acusó a la oposición de hacer "una especie de show político", en rueda de prensa consignada por Subrayado de Canal 10.

Temas:

Álvaro Danza ASSE Presupuesto 2025 Constitución

