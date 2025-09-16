Oposición pidió a Álvaro Danza que renuncie como presidente de ASSE o deje sus otros cargos: "Podría configurar usurpación del cargo"

Los diputados de la oposición integrantes de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda le pidieron a Álvaro Danza , presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) que compareció este martes, que renuncie a su cargo o deje sus otros trabajos , ya que entienden que estos lo inhabilitan para continuar en su función pública.

La semana pasada, el Partido Nacional dio a conocer un informe jurídico firmado por el estudio de Augusto Durán Martínez, donde se señala que el presidente del prestador de salud estatal está violando la Constitución y la legislación referente a ASSE al ejercer el cargo, mientras cumple funciones en distintas instituciones de salud privadas , además de participar de la Revista Médica del Sindicato Médico del Uruguay ( SMU ).

Este informe también indica que su rol como docente de la Universidad de la República ( Udelar ) en el Hospital Pasteur también viola las normas de ASSE, debido a que el centro de salud "no integra un ente de enseñanza superior , sino que es una dependencia de ASSE que, además, paga parte de ese sueldo".

INFORME Informe jurídico pedido por los blancos señala que Álvaro Danza viola la Constitución al ejercer como presidente de ASSE y cumplir funciones en mutualistas

DIPUTADOS ASSE en Comisión de Presupuesto: blancos y colorados insistirán con que Álvaro Danza no puede seguir como presidente

Con este informe a cuestas, y luego de adelantar que iban a reiterar este reclamo, los legisladores del Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente apuntaron contra Danza en su comparecencia y marcaron que el jerarca "se encuentra flagrantemente violando el artículo 200 de la Constitución de la República" , junto a otras normas.

Por esto, para la oposición fue "ilegítima" la presencia de Danza ante la comisión, ya que de acuerdo al informe jurídico el accionar del presidente de ASSE "podría llegar a configurar usurpación del cargo".

"Únicamente diferentes partidos de la oposición hemos hecho referencia a esta situación. Hemos escuchado también al presidente de la República (Yamandú Orsi) respaldarlo", recordaron los diputados.

También indicaron que le quieren "dar una oportunidad" a Danza para renunciar: "Deje de estar en esta situación ilegítima. Podría llegar a configurar un delito o varios delitos". Si esto no llega a ocurrir, advirtieron que no descartan "ningún tipo de acción parlamentaria".