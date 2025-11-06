"Salvataje político a Danza": Delgado y otros dirigentes de la oposición criticaron a la Jutep por respaldar a Danza

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado , cuestionó al Directorio de la Jutep por afirmar que no hay incompatibilidades en el caso de Álvaro Danza , que hasta este jueves mantenía sus cargos en mutualistas privadas y también como docente de la Universidad de la República (Udelar).

La decisión de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se tomó con los dos votos del oficialismo , mientras que el director en representación de la oposición votó en contra .

El directorio del organismo tomó esta determinación, luego de que un informe técnico de una abogada de la Jutep apuntó a "incompatibilidad" en el caso de Danza.

El presidente del Partido Nacional calificó la decisión de la Jutep como un "salvataje político a Danza" .

Salvataje político a Danza. Informe contundente y fundamentado de la Asesoría Letrada de la JUTEP y del Director Luis Calabria son dejados de lado con el fin de "blindarlo" políticamente. Una vez más, lo político por encima de lo jurídico. Áca el informe completo:…

"Informe contundente y fundamentado de la Asesoría Letrada de la Jutep y del director Luis Calabria son dejados de lado con el fin de 'blindarlo' políticamente. Una vez más, lo político por encima de lo jurídico", escribió Delgado en sus redes sociales.

En el mismo sentido, se expresó la senadora nacionalista Graciela Bianchi. "Las democracias se destruyen de adentro", escribió la legisladora en sus redes.

Las democracias se destruyen de adentro. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) November 6, 2025

El senador del Partido Colorado, Robert Silva, afirmó que en el gobierno "¡no tienen vergüenza!", por el respaldo a Danza. "Llegaron al gobierno diciéndonos: 'Qué gobierne la honestidad'", agregó el dirigente colorado.

¡No tienen vergüenza!

Llegaron al gobierno diciéndonos: Qué gobierne la HONESTIDAD... https://t.co/x78vqhwtsO — Robert Silva (@RobertSilvaUy) November 6, 2025

El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, es quien interpelará a la ministra de Salud Cristina Lustemberg por este caso, también se pronunció al respecto.

Sotelo recordó en redes el artículo 31 del Código de Ética en la Función Pública. "Queda prohibido a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentren vinculados profesional, laboral o familiarmente, o mediante cualquier otro vínculo del cual pueda derivar un conflicto entre el interés público y el privado", escribió el representante.

"Queda prohibido a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentren vinculados profesional, laboral o familiarmente, o mediante cualquier otro vínculo del cual pueda derivar un conflicto entre el interés… https://t.co/guxvX46pj7 — Gerardo Sotelo (@Cybertario) November 6, 2025

"La prohibición establecida en este artículo se extiende a todas las contrataciones de servicios o de obra realizadas a solicitud de una Administración comprendida en esta ley por organismos internacionales o mediante la ejecución de proyectos con terceros", añadió Sotelo.

Con seriedad y responsabilidad esperamos el informe de JUTEP antes de expresarnos, ahora clarificado el asunto solicitamos al Dr @DanzaAlvaro la mayor dedicación a su gestión en ASSE. https://t.co/E9rMN272tp — Alvaro Perrone 510 (@APerrone510) November 6, 2025

Por otro lado, el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, se expresó en otro sentido. "Con seriedad y responsabilidad esperamos el informe de Jutep antes de expresarnos, ahora clarificado el asunto solicitamos al Dr. Álvaro Danza la mayor dedicación a su gestión en ASSE", escribió el cabildante.

Los legisladores del Herrerismo, Rodrigo Blás y Juan Martín Rodríguez, fueron otros miembros de la oposición que cuestionaron la determinación de la Jutep.

La Jutep ( política ) no encuentra incompatibilidades en que Danza contrate con sus empleadores, SI la encuentran los abogados de la Jutep y los del Consultorio Jurídico de la Universidad . A la vez el doctor renuncia a esos empleos a santo de que ? Demasiadas instituciones… — Rodrigo Blás (@rodrigoblas_) November 6, 2025

El senador blanco, Rodrigo Blás, afirmó: "La Jutep (política) no encuentra incompatibilidades en que Danza contrate con sus empleadores, [pero) sí la encuentran los abogados de la Jutep y los del Consultorio Jurídico de la Universidad".

"¿El doctor [Danza] renuncia a esos empleos a santo de qué?", se preguntó Blás sobre la suspensión de Danza de sus actividades en mutualistas privadas. "Demasiadas instituciones perdiendo legitimidad por un solo hombre en decisiones incoherentes", sentenció.

El fallo político de la mayoría del Directorio de la JUTEP, por encima del dictamen jurídico de los técnicos del Organismo…



Un "Presidente" de facto, un Organismo garante de la Ética Pública que desoye un dictamen técnico…



Que gobierne la (des)honestidad! — Juan M. Rodríguez 71 (@_RodriguezJuan_) November 6, 2025

El diputado, Juan Martín Rodríguez, afirmó que "el fallo político de la mayoría del Directorio de la JUTEP, [está] por encima del dictamen jurídico de los técnicos del organismo".

"Un 'presidente' de facto, un organismo garante de la Ética Pública que desoye un dictamen técnico, que gobierne la (des)honestidad", sentenció.