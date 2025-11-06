Nuevo paro de maestros este viernes en Montevideo: docentes se movilizarán y harán nueva asamblea por violencia en centros

La Asociación de Maestros de Montevideo (Ademu) resolvió en asamblea volver a parar por 24 horas este viernes en los centros públicos de la capital , informaron fuentes sindicales a El Observador.

El detonante es el mismo que el que este jueves llevó a tomar una medida de similares características: la agresión a docentes, padres y niños registrada por parte de un grupo de personas en la Escuela N° 123 de Jardines del Hipódromo .

Allí, un grupo de personas agredió física y verbalmente a otro grupo , en medio de la salida del turno matutino.

La paralización de actividades de este viernes incluirá una nueva asamblea y una movilización . Si bien estuvo sobre la mesa una huelga por tiempo indeterminado, esta quedó por el camino por falta de apoyos.

El sindicato había catalogado a la agresión del jueves por parte de una "patota" como "brutal".

La directora de la escuela señaló a las autoridades que una de las madres implicadas comenzó a amenazarla reiteradamente, advirtiendo que tomaría represalias contra los docentes y los padres de la otra alumna.

"Fue brutal como nunca se había visto en tantos años y cada vez más va creciendo", aseguró una maestra en un audio que circuló en la tarde de este miércoles, poco después de ocurrido el episodio.

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, calificó de "inadmisible" el hecho.

"Un nuevo episodio de violencia en una escuela, donde lo que hay es la solución de un conflicto de la peor manera, que es a través de la violencia en la puerta de una escuela, donde quedan incluidos niños, familias, docentes, realmente es algo que no podemos permitir", dijo en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

La escuela en cuestión no iba a abrir las puertas este viernes, pero ahora la medida de paro adoptada por el sindicato impactará en los demás centros públicos.