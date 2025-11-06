Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  13°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / AFECTACIÓN DE SUMINISTRO

OSE trabaja en reparar rotura de troncal en Montevideo: en qué barrio no hay agua y hasta qué hora

OSE estimó que los trabajos se extenderán, en principio, hasta las 15:00 horas de este jueves

6 de noviembre 2025 - 11:26hs
osecorteswebp (1)

OSE informó este jueves que personal de la empresa trabaja en la reparación en una troncal ubicada en la calle Pablo de María, lo que afectando el normal suministro de agua potable en algunas zonas de Montevideo.

El área comprometida incluye los barrios delimitados por las calles Durazno, Yaro, Rambla República Argentina y Salto, además de los frentistas de la Rambla Presidente Wilson entre Juan D. Jackson y la avenida Julio María Sosa.

En primera instancia OSE estimó que los trabajos se extenderán, en principio, hasta las 15:00 horas de este jueves. Sin embargo, en horas del mediodía fuentes del organismo público dijeron a El Observador que UTE informó que recién para la hora 15:00 horas puede dejar sin tensión los cables, motivo por el cual la afectación se extenderá hasta las 18:00 horas.

Más noticias
El presidente del BSE, Marcos Otheguy
MARCOS OTHEGUY

Presidente del BSE fue presentado como licenciado en Historia, pese a que no lo es: "Es un error administrativo", dijo

Disparos contra el patio de la casa de Mónica Ferrero
JUSTICIA

Fiscal de drogas que sustituye a Ferrero dijo que quienes idearon atentado en su contra "no están en Uruguay"

Tal como lo hace habitualmente ante esta tipo de situaciones, el ente advirtió que una vez que se restablezca el servicio se podrían presentar episodios puntuales de turbiedad en el agua como consecuencia de las tareas realizadas.

El organismo recordó que, en caso de inconvenientes, los usuarios se podrán comunicar con el Centro de Atención Telefónica al 0800 1871 o al *1871 desde teléfonos móviles.

Temas:

ose Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Escuela Nº 123 de Jardines del Hipódromo de Montevideo
AGRESIÓN EN ESCUELA

Paro de maestros en Montevideo este jueves: docentes, niños y padres sufrieron "agresión brutal" en una escuela

La vicepresidenta y líder de La Amplia, Carolina Cosse, junto al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en el plenario del sector en La Huella de Seregni
CASO DANZA

Cosse sobre el presidente de ASSE: "Hay un informe de la Jutep" y "seguramente habrá un espacio de reflexión" de Álvaro Danza

Diego García 
PEÑAROL

El fiscal pidió ocho años de prisión y la querella 10 para Diego García, futbolista de Peñarol, acusado de abuso sexual

Fiscal Fleitas denunció ante la Jutep investigación paralela del caso Carrera que afecta la democracia y el Estado de Derecho
JUTEP

Fiscal Fleitas denunció ante la Jutep "investigación paralela" del caso Carrera que "afecta la democracia y el Estado de Derecho"

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos