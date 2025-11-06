OSE trabaja en reparar rotura de troncal en Montevideo: en qué barrio no hay agua y hasta qué hora

OSE informó este jueves que personal de la empresa trabaja en la reparación en una troncal ubicada en la calle Pablo de María, lo que afectando el normal suministro de agua potable en algunas zonas de Montevideo.

El área comprometida incluye los barrios delimitados por las calles Durazno, Yaro, Rambla República Argentina y Salto, además de los frentistas de la Rambla Presidente Wilson entre Juan D. Jackson y la avenida Julio María Sosa.

En primera instancia OSE estimó que los trabajos se extenderán, en principio, hasta las 15:00 horas de este jueves. Sin embargo, en horas del mediodía fuentes del organismo público dijeron a El Observador que UTE informó que recién para la hora 15:00 horas puede dejar sin tensión los cables, motivo por el cual la afectación se extenderá hasta las 18:00 horas.

Tal como lo hace habitualmente ante esta tipo de situaciones, el ente advirtió que una vez que se restablezca el servicio se podrían presentar episodios puntuales de turbiedad en el agua como consecuencia de las tareas realizadas.

El organismo recordó que, en caso de inconvenientes, los usuarios se podrán comunicar con el Centro de Atención Telefónica al 0800 1871 o al *1871 desde teléfonos móviles.