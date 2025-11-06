Mesa Ejecutiva de la AUF mantendrá su fijación de las finales si Amaro es convocado, a pesar de reclamo de Peñarol: recibirá al carbonero mañana o el lunes

La Mesa Ejecutiva mantendrá su decisión de mover las finales de la Liga AUF Uruguaya si el jugador de Liverpool Kevin Amaro es convocado a la selección uruguaya , a pesar del reclamo presentado por Peñarol este lunes, confirmó Referí.

Desde la Mesa entienden que ya existen antecedentes de casos similares que avalan al organismo a mover las finales, algo que pidió Liverpool la semana pasada ante la posible convocatoria de Amaro, reservado por el entrenador Marcelo Bielsa para los amistosos contra México y Estados Unidos.

Si Amaro es convocado y no hay una final por la Tabla Anual entre Nacional y Peñarol, la Mesa moverá la semifinal entre negriazules y carboneros del domingo 16 de noviembre al jueves 20. Luego, el sábado 29 se jugará la primera final, y el domingo 7 de diciembre la segunda.

Si hay final de la Anual, esta también se moverá por la citación de Luis Mejía, golero de Nacional, a la selección de Panamá . Esa definición se disputaría el 20 de noviembre . El martes 25 sería la semifinal, y las finales se jugarían el domingo 30 y el 7 de diciembre.

DEFINICIÓN Liverpool pidió a la AUF que se postergue la semifinal del campeonato si la selección convoca a Kevin Amaro: Peñarol espera a clasificar para tomar postura

AUF Peñarol pidió una reunión "grave y urgente" a la Mesa Ejecutiva de la AUF por posible cambio de fechas de la semifinal a pedido de Liverpool

El pedido de reunión de Peñarol y sus críticas por el cambio de fecha

La Mesa recibirá a Peñarol este viernes o el lunes, tras el pedido del carbonero de mantener una reunión "grave y urgente" con ese organismo para pedir explicaciones por este cambio.

"Es un hecho que se fundamenta en pocos antecedentes previos en situaciones similares. Incluso este año ha habido citaciones y el campeonato no se ha suspendido. Realmente nos sorprende, veremos si tomamos conocimientos de manera oficial", expresó el delegado de Peñarol, Julio Trostchansky, en una entrevista con La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes.

El carbonero envió una carta a la Mesa en la que critica que el posible cambio de fecha, que aún no fue fijado pero que cuenta con el aval del organismo, "genera un perjuicio deportivo directo" contra Peñarol.

El mirasol indicó que la eventual decisión "no respeta criterios previamente comunicados y que se han aplicado en situaciones equivalentes", se produce "una inequidad en la preparación y recuperación de los planteles", y además "se afecta la organización institucional y deportiva" que planificó Peñarol para las finales.

Para Trostchansky, hay una "decisión política" de fijar el calendario de la definición del campeonato para "favorecer a algunas instituciones y perjudicar a otras", en este caso Peñarol. "Es insólito que por un jugador se posponga una planificación que estaba con las cartas vistas. La fecha FIFA estaba planificada", agregó.

También recordó que a Peñarol le negaron "posponer un día un clásico" con Nacional (por la fecha 2 del Torneo Clausura) para llegar de mejor forma a su partido contra Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores.