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Se filtraron fotos de las nuevas camisetas de la selección uruguaya para el Mundial 2026; mirá las imágenes

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa estrenará la indumentaria en el Mundial de Canadá, EEUU y México

18 de marzo 2026 - 8:42hs
Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026

Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026

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La selección uruguaya se prepara para estrenar sus nuevas camisetas en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y en las últimas horas se filtraron fotos oficiales de las nuevas casacas.

Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026
Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026

Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026

Ahora la novedad es que se filtraron “fotos oficiales” con modelos luciendo las nuevas grifas de Uruguay, las que fueron publicadas por la cuenta especializada Opaleak, que también compartió imágenes de diseños de otras selecciones mundialistas.

Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026
Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026

Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026

Así se pudo ver la celeste, que se destaca por tener un cuello tipo polo blanco, finas líneas negras sobre los hombros el logo de la firma deportiva en negro y el escudo dorado sobre fondo blanco con las cuatro estrellas.

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En tanto, la alternativa, es negra con detalles violetas y el escudo en el medio del pecho, también con las cuatro estrellas.

Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026
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Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026

“La nueva equipación de visitante rinde homenaje a Uruguay como los primeros campeones del mundo del fútbol y refleja su deseo de defender su trono”, destacaron desde Opaleak.

Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026
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La nueva camiseta alternativa llama mucho la atención por su novedoso diseño y por colores poco habituales en la selección, que tenía como kit away remeras de color blanco o rojo en años pasados.

Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026
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