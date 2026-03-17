Con un gol del uruguayo Maximiliano Araújo en el primer minuto del alargue, Sporting Lisboa de Portugal, derrotó 5-0 en la vuelta de octavos de final de Liga de Campeones, que en el partido de ida se había saldado con victoria 3-0 de Bodo/Glimt y de esa manera se clasificó. Eso se transformó en una gran noticia para Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya, que unos minutos después vio la forma en que el mismo jugador se retiró lesionado.
Una buena y una mala de Maximiliano Araújo para Marcelo Bielsa en la selección: anotó un gol y se retiró lesionado en la clasificación por la Champions
El futbolista de la selección uruguaya convirtió el 4-0 de Sporting Lisboa en la revancha de octavos de final de la Champions League