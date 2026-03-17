Una buena y una mala de Maximiliano Araújo para Marcelo Bielsa en la selección: anotó un gol y se retiró lesionado en la clasificación por la Champions

Con un gol del uruguayo Maximiliano Araújo en el primer minuto del alargue, Sporting Lisboa de Portugal, derrotó 5-0 en la vuelta de octavos de final de Liga de Campeones, que en el partido de ida se había saldado con victoria 3-0 de Bodo/Glimt y de esa manera se clasificó. Eso se transformó en una gran noticia para Marcelo Bielsa , entrenador de la selección uruguaya, que unos minutos después vio la forma en que el mismo jugador se retiró lesionado.

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Tras igualaron 3-0 en los 90 minutos con goles de Gonçalo Inacio (34'), Pedro Gonçalves (61') y del colombiano Luis Suárez (78', de penal), sirvieron para equilibrar la eliminatoria, que fue a una prórroga de 30 minutos.

En el primer minuto, Araújo, quien jugó de lateral izquierdo, convirtió el cuarto gol de esta forma:

Luego, a los 108 minutos se retiró lesionado .

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Araújo forma parte de la lista de convocados por Marcelo Bielsa para los partidos que Uruguay jugará en la fecha FIFA de marzo, los días 27 y 31 frente a Inglaterra y Argelia.

Podés seguir en vivo el partido, las estadísticas: