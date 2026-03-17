Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / Selección / URUGUAYOS

Una buena y una mala de Maximiliano Araújo para Marcelo Bielsa en la selección: anotó un gol y se retiró lesionado en la clasificación por la Champions

El futbolista de la selección uruguaya convirtió el 4-0 de Sporting Lisboa en la revancha de octavos de final de la Champions League

17 de marzo 2026 - 17:11hs
Maximiliano Araújo en Sporting vs Bodo
FOTO: EFE

Con un gol del uruguayo Maximiliano Araújo en el primer minuto del alargue, Sporting Lisboa de Portugal, derrotó 5-0 en la vuelta de octavos de final de Liga de Campeones, que en el partido de ida se había saldado con victoria 3-0 de Bodo/Glimt y de esa manera se clasificó. Eso se transformó en una gran noticia para Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya, que unos minutos después vio la forma en que el mismo jugador se retiró lesionado.

Tras igualaron 3-0 en los 90 minutos con goles de Gonçalo Inacio (34'), Pedro Gonçalves (61') y del colombiano Luis Suárez (78', de penal), sirvieron para equilibrar la eliminatoria, que fue a una prórroga de 30 minutos.

En el primer minuto, Araújo, quien jugó de lateral izquierdo, convirtió el cuarto gol de esta forma:

Gol Maximiliano Araújo Sporting vs Bodo Champions League

Luego, a los 108 minutos se retiró lesionado.

Agustín Canobbio regresó al gol para Fluminense 
URUGUAYOS

Buenas noticias para Marcelo Bielsa: Agustín Canobbio regresó al gol para Fluminense tras volver a ser reservado a la selección uruguaya; mirá el video

Festejo de Luciano Rodríguez para el gol de Neom ante Al Taawon 
URUGUAYOS

El oportuno gol de Luciano Rodríguez en Arabia Saudita tras ser reservado por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya; mirá el video

Araújo forma parte de la lista de convocados por Marcelo Bielsa para los partidos que Uruguay jugará en la fecha FIFA de marzo, los días 27 y 31 frente a Inglaterra y Argelia.

Podés seguir en vivo el partido, las estadísticas:

Embed

Temas:

Maximiliano Araújo Champions League Lisboa

Seguí leyendo

Las más leídas

Jeremy Doku (de Manchester City ante Trent Alexander-Arnold y Federico Valverde de Real Madrid por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Manchester City 1-2 Real Madrid: con un gran Vinícius Jr. y una buena presentación de Federico Valverde los merengues ganaron de visita y clasificaron a cuartos en la Champions League

Avanza el proyecto de un Mundial de Rugby en Sudamérica

El Mundial de Rugby en Sudamérica da un paso más: el gobierno argentino manifestó su interés de ser sede

Maximiliano Silvera y Camilo Cándido
NACIONAL

La lesión de Maximiliano Silvera en Nacional que lo deja varios partidos sin jugar y que se suma a Sebastián Coates y Pintado

Tomás Viera en la práctica de Nacional
NACIONAL

La decisión que tomó Nacional con el juvenil Tomás Viera tras su gran actuación ante Wanderers y que fue destacada por los tricolores

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos