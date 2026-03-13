Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

El oportuno gol de Luciano Rodríguez en Arabia Saudita y tras ser reservado por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya; mirá el video

El delantero se reencontró con el gol a pocos días de haber sido reservado por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya; mirá el video

13 de marzo 2026 - 10:14hs

Gol de Luciano Rodríguez para Neom ante Al Taawon 

Luciano Rodríguez, el delantero uruguayo de Neom de Arabia Saudita, volvió al gol este jueves en el partido que tuvo empate 2-2 ante Al Taawon por la 25ª fecha de la Saudi Pro League.

El delantero se reencontró con la red a pocos días de haber sido reservado por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya de cara a los amistosos ante Inglaterra y Argelia de los próximos 27 y 31 de marzo, respectivamente.

Festejo de Luciano Rodríguez para el gol de Neom ante Al Taawon
Festejo de Luciano Rodríguez para el gol de Neom ante Al Taawon

Festejo de Luciano Rodríguez para el gol de Neom ante Al Taawon

El ex Liverpool abrió el marcador a los 23 minutos de juego al encontrar la pelota en el área y definir de puntín ante la salida del golero rival, para luego celebrar su tanto con mucha euforia.

Luego, la visita empató con gol de Roger Martínez y Neom se puso nuevamente arriba 2-1 con gol de Alexander Lacazette a los 76.

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, reacciona en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 
URUGUAYOS

"No te sorprenda jugar el Mundial": los dos delanteros uruguayos que destacan en México, uno habitual de Bielsa y otro que podría ser una novedad en la celeste

Agustín Canobbio regresó al gol para Fluminense 
URUGUAYOS

Buenas noticias para Marcelo Bielsa: Agustín Canobbio regresó al gol para Fluminense tras volver a ser reservado a la selección uruguaya; mirá el video

Festejo de Luciano Rodríguez para el gol de Neom ante Al Taawon
Festejo de Luciano Rodríguez para el gol de Neom ante Al Taawon

Festejo de Luciano Rodríguez para el gol de Neom ante Al Taawon

Parecía que los azules se quedaban con el triunfo, pero a los 90+3 llegó la igualdad para Al Taawon por intermedio de Mohammed Al-Kwikbi.

Con este resultado, Neom se ubica octavo en la tabla, con 33 puntos, muy lejos del líder Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, con 64 unidades.

Temas:

Luciano Rodríguez Marcelo Bielsa

Seguí leyendo

Las más leídas

Frank Fabra y Pablo Lago
TERCERA RONDA

Independiente Medellín 2-1 Juventud: el pedrense se despidió de la Copa Libertadores peleando hasta el final con una conmovedora entrega

Francisco Paco Casal 
DERECHOS DE TV

Así quedó el mapa de los derechos de TV: la apuesta de Tenfield, la pulseada cable vs streaming y la porción extra (e inesperada) que se llevó Torneos/Directv

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, reacciona en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 
URUGUAYOS

"No te sorprenda jugar el Mundial": los dos delanteros uruguayos que destacan en México, uno habitual de Bielsa y otro que podría ser una novedad en la celeste

Estadio Campeón del Siglo
PEÑAROL

La falta de tacto de Ruglio, la salida de Néstor Goncálvez que denunció "peso" de representantes en formativas y la versión del club: el jueves caliente de Peñarol en plena crisis de Nacional

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos