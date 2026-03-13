El oportuno gol de Luciano Rodríguez en Arabia Saudita y tras ser reservado por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya; mirá el video
El delantero se reencontró con el gol a pocos días de haber sido reservado por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya; mirá el video
13 de marzo 2026 - 10:14hs
Gol de Luciano Rodríguez para Neom ante Al Taawon
Luciano Rodríguez, el delantero uruguayo de Neom de Arabia Saudita, volvió al gol este jueves en el partido que tuvo empate 2-2 ante Al Taawon por la 25ª fecha de la Saudi Pro League.
El delantero se reencontró con la red a pocos días de haber sido reservado por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya de cara a los amistosos ante Inglaterra y Argelia de los próximos 27 y 31 de marzo, respectivamente.
El ex Liverpool abrió el marcador a los 23 minutos de juego al encontrar la pelota en el área y definir de puntín ante la salida del golero rival, para luego celebrar su tanto con mucha euforia.
Luego, la visita empató con gol de Roger Martínez y Neom se puso nuevamente arriba 2-1 con gol de Alexander Lacazette a los 76.