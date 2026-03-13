El oportuno gol de Luciano Rodríguez en Arabia Saudita y tras ser reservado por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya; mirá el video

Gol de Luciano Rodríguez para Neom ante Al Taawon

Luciano Rodríguez , el delantero uruguayo de Neom de Arabia Saudita , volvió al gol este jueves en el partido que tuvo empate 2-2 ante Al Taawon por la 25ª fecha de la Saudi Pro League.

El delantero se reencontró con la red a pocos días de haber sido reservado por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya de cara a los amistosos ante Inglaterra y Argelia de los próximos 27 y 31 de marzo, respectivamente.

El ex Liverpool abrió el marcador a los 23 minutos de juego al encontrar la pelota en el área y definir de puntín ante la salida del golero rival, para luego celebrar su tanto con mucha euforia.

Luego, la visita empató con gol de Roger Martínez y Neom se puso nuevamente arriba 2-1 con gol de Alexander Lacazette a los 76.

Parecía que los azules se quedaban con el triunfo, pero a los 90+3 llegó la igualdad para Al Taawon por intermedio de Mohammed Al-Kwikbi.

Con este resultado, Neom se ubica octavo en la tabla, con 33 puntos, muy lejos del líder Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, con 64 unidades.