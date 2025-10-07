Luciano Rodríguez habló de lo que significa volver a la selección uruguaya y desde Malasia, reconoció la importancia de su mamá; mirá el video

La selección uruguaya entrenó este martes en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, preparando el primero de los dos partidos amistosos de la fecha FIFA de octubre que se disputará el próximo viernes a la hora 9.45 contra República Dominicana, en tanto que el segundo será el lunes, a la misma hora, frente a Uzbekistán. Por su parte, Luciano Rodríguez, el delantero campeón mundial sub 20 con la celeste, brindó una entrevista.

Luego de haber sido dejado de lado por Marcelo Bielsa en la enorme mayoría de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, ahora tendrá una buena oportunidad para mostrarse.

Luciano Rodríguez brindó este martes una entrevista con AUFTV, en Malasia, mientras espera por el partido contra República Dominicana.

"Estoy tranquilo, feliz. Venimos a prepararnos para el Mundial y es una oportunidad para mostrarse, ganarse alguna oportunidad de poder estar", sostuvo el delantero.

Y añadió: "Siempre es lindo vestir la camiseta celeste. Cuando se acerca la fecha FIFA, uno siempre quiere estar. Es hermoso venir a la selección, compartir con jugadores de alta calidad, con gente que hace tiempo no veías. Siempre que me toca, estoy como en casa".

También tuvo tiempo para hablar de la importancia de la selección uruguaya sub 20, con la que hizo el gol para ganarle la final a Italia 1-0 y que Uruguay fuera campeón mundial en Argentina 2023.

"Influyó muchísimo. En 2021 empezó toda esta historia con la selección. Muchos compañeros que pasaron y fueron parte de lo que logramos en ese camino", explicó el futbolista de Neom de Arabia Saudita.

Según admitió "la gente es muy cercana, me hace sentir ese apoyo”.

El futbolista ponderó la importancia de su madre, quien lo acompaña en su adaptación a su nuevo club de Arabia Saudita.

"Gracias a ella estoy donde estoy, luchó mucho para que con mi hermano pudiéramos dedicarnos y conseguir lo que hemos ido logrando. Me llevaba a los entrenamientos de baby fútbol, a cualquier cancha, donde fuera, de noche o de día, los fines de semana, entre semana, todo se lo debo a ella", dijo orgulloso.

Mirá el video de la entrevista: