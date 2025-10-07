Lo que dicen en Peñarol sobre una futura llegada de Gonzalo Carneiro desde Nacional

Peñarol volvió a los trabajos en Los Aromos este martes pensando en el importante compromiso que tendrá este sábado en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno ante Miramar Misiones, que se juega todo para no descender, por la undécima fecha del Torneo Clausura. Mientras tanto, volvió al tapete la posibilidad de que Gonzalo Carneiro, actual delantero de Nacional, pueda jugar el año que viene en Peñarol.

Los carboneros vienen de ganarle con lo justo a los danubianos 2-0 en los minutos finales, sumando tres puntos de oro para la tabla del certamen y para la Anual.

Por otra parte y como informó Referí este martes, el técnico Diego Aguirre ya podrá contar con Ignacio Sosa para el encuentro ante los cebritas, luego de que el volante no pudiera estar ante Danubio el pasado domingo debido a un golpe.

NACIONAL Nueva baja en Nacional para el plantel de Pablo Peirano que sufrió el tercer desgarro en menos de una semana

Lo que dicen en Peñarol sobre Gonzalo Carneiro

El domingo 28 de setiembre, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló en el programa Punto Penal de canal 10 y allí admitió que habló con el representante Pablo Bentancur, sobre Gonzalo Carneiro y varios de los futbolistas que representa, entre ellos, Abel Hernández.

Esto, nueve días después, sigue llamando la atención por la importancia del jugador, por dónde juega, y porque también es conocido por Diego Aguirre, quien ya lo dirigió en Cruz Azul de México.

Incluso este martes, como informó Referí, el manager deportivo de Nacional, Sebastián Eguren fue consultado por los dichos de Ignacio Ruglio, quien señaló que había hablado con el empresario Pablo Bentancur sobre futbolistas que representa, entre los que está Gonzalo Carneiro, hoy delantero tricolor.

“En esto, siempre hay que tomar de quien viene, y no porque esté hablando mal de la persona que lo dijo, sino de que están del otro lado y generar de alguna manera o querer desestabilizar alguna situación, que no es el caso porque Gonzalo está acá, y está metido”, dijo este martes Eguren en Carve Deportiva.

Clásico y final del campeonato intermedio 2025, Peñarol Nacional. Gonzalo Carneiro.

Y añadió: “Siempre es bueno que a todos los equipos les gusten los jugadores de Nacional, incluso que hayan jugado en Nacional, como Rodrigo Aguirre y Gonzalo Carneiro. Son futbolistas que son del club, que han estado en el club, que han hecho goles, goles clásicos…”.

Mientras tanto, distintas fuentes de Peñarol confirmaron a Referí este martes que el interés por Carneiro "es real", aunque también indicaron que, como se expresó líneas arriba, que Ruglio "le preguntó a Pablo Bentancur por todos sus futbolistas, entre los que está también Carneiro".