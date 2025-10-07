Nueva baja en Nacional para el plantel de Pablo Peirano que sufrió el tercer desgarro en menos de una semana

Nacional volvió a los entrenamientos este martes en la Ciudad Deportiva Los Céspedes pensando en un encuentro trascendente que jugará el próximo domingo a la hora 16 contra Danubio en Jardines del Hipódromo por la undécima fecha del Torneo Clausura. En tanto, este miércoles se conoció el tercer jugador desgarrado en el plantel. Se trata de Matías De los Santos.

Los tricolores vienen de ganarle bien, aunque con lo justo a Cerro Largo por 2-1 y de esa manera, mantienen cierta luz en la punta de la Tabla Anual.

Ahora vendrá otro compromiso importante, ya que Nacional, al igual que su archirrival, Peñarol, de aquí al final del Torneo Clausura, deben tratar de no perder más unidades, ya que todo está muy parejo.

Cabe recordar que previamente, el extremo fue baja de último momento en el partido ante su exequipo, River Plate, a fines de agosto pasado y estuvo algunas semanas ausente.

Este viernes, Referí dio a conocer que Christian Oliva, jugador fundamental para Pablo Peirano en el andamiaje del equipo, también se había desgarrado.

En este caso, se trata del sóleo de una de sus piernas, por lo que tiene para tres semanas de recuperación.

20250710 Ricardo Vairo, Matías De los Santos y Raúl Giuria Nacional, presentación. Foto: @Nacional Ricardo Vairo, Matías De los Santos y Raúl Giuria Foto: @Nacional

Este martes se informó en Carve Deportiva y lo pudo confirmar Referí, que el zaguero Matías De los Santos también se desgarró, por lo que es el tercer desgarro en menos de una semana.