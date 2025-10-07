Sindicatos municipales se reunieron con Orsi por despidos en Salto, ley de ingresos a Intendencias y recortes de horas extra en Montevideo

El presidente de la República, Yamandú Orsi , recibió este martes por la mañana en Torre Ejecutiva al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala , y a varios representantes de la Federación Nacional de Municipales , incluyendo a miembros de Adeom Montevideo y Adeom Salto .

La reunión se centró en la situación que atraviesan las Intendencias de Montevideo , en cuanto al recorte de horas extra, y la de Salto, tras el despido de casi 300 funcionarios por decisión del intendente de la Coalición Republicana, Carlos Albisu. Además, se trató el nuevo proyecto de ley de ingreso de funcionarios a las Intendencias .

Los despidos en Salto generaron un rechazo por parte del sindicato local, que adelantó que recurrirán a la Inspección General del Trabajo para denunciar la presunta violación de la legislación laboral y los convenios colectivos .

"Habiendo una ley y un convenio colectivo, se violaron todas las normas" , afirmó Juan Carlos Gómez, presidente de Adeom Salto, quien aseguró que su objetivo es lograr el "reintegro" de los trabajadores despedidos.

Según sostuvo Gómez en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10), las "autonomías" de las Intendencias no puede servir de excusa para el incumplimiento de las leyes laborales y la "negociación colectiva".

En Montevideo, la reducción de horas extras dispuesta por la Intendencia, encabezada por el intendente Mario Bergara, también generó malestar en los trabajadores.

El sindicato de Adeom Montevideo denunció que esta medida afecta directamente a los empleados y la calidad de los servicios municipales.

Además, Silvia Tejera, presidenta de Adeom Montevideo, expresó su preocupación por el proyecto de ley que se encuentra en discusión en el Parlamento, destinado a regular el ingreso de funcionarios a las Intendencias.

Tejera consideró que la nueva propuesta es incluso "peor que el anterior", y criticó que muchos trabajadores que ingresaron al sistema municipal bajo el programa "Uruguay Impulsa" ahora están realizando tareas permanentes que antes realizaban funcionarios municipales.

A lo largo del encuentro, Abdala y los sindicalistas plantearon al presidente Orsi la necesidad de que las Intendencias "respeten" la negociación colectiva y los acuerdos alcanzados en ese marco.

En este sentido, dejaron varias propuestas para ser consideradas por el Ejecutivo en su relación con los gobiernos departamentales.