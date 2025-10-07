Dólar
PEÑAROL

Nahuel Herrera se llevó la pelota a la playa tras entrenar con Peñarol y demostró sus virtudes con ella; mirá el video

El juvenil zaguero, uno de los inamovibles de Diego Aguirre, no deja nunca de lado el balón, ni en los ratos libres

7 de octubre 2025 - 15:32hs

Peñarol volvió a los entrenamientos en Los Aromos este martes con la mente puesta en el importante partido que jugará este sábado en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno ante Miramar Misiones, que se juega todo para no descender, por la undécima fecha del Torneo Clausura. Mientras tanto, el zaguero Nahuel Herrera aprovechó la tarde para dominar la pelota en la playa de El PInar.

El rato de playa de Nahuel Herrera

Más allá de que este martes está bastante fresco, el zaguero de Peñarol, Nahuel Herrera, se mostró en un video en la playa de El Pinar.

El futbolista aprovechó un rato libre de la tarde y se llevó una pelota, la cual dominó con prestancia.

El juvenil se transformó en titular indiscutido para Diego Aguirre en la zaga central y ha sido muy importante en distintos encuentros, incluso, anotando goles.

