Nahuel Herrera se llevó la pelota a la playa tras entrenar con Peñarol y demostró sus virtudes con ella; mirá el video

Peñarol volvió a los entrenamientos en Los Aromos este martes con la mente puesta en el importante partido que jugará este sábado en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno ante Miramar Misiones, que se juega todo para no descender, por la undécima fecha del Torneo Clausura. Mientras tanto, el zaguero Nahuel Herrera aprovechó la tarde para dominar la pelota en la playa de El PInar.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los dirigidos por Diego Aguirre vienen de ganarle 2-0 a Danubio en los minutos finales, sumando tres puntos de oro para la tabla del certamen y para la Anual.

Por otra parte y como informó Referí este martes, el técnico ya podrá contar con Ignacio Sosa para el encuentro ante los cebritas, luego de que el volante no pudiera estar ante Danubio el pasado domingo debido a un golpe.

Además, el propio Diego Aguirre pretende el regreso de Giovanni González para la temporada que viene.

NACIONAL Nueva baja en Nacional para el plantel de Pablo Peirano que sufrió el tercer desgarro en menos de una semana

PEÑAROL Sorpresa: Diego Aguirre quiere repatriar a un ex Peñarol para la temporada 2026

El rato de playa de Nahuel Herrera

Más allá de que este martes está bastante fresco, el zaguero de Peñarol, Nahuel Herrera, se mostró en un video en la playa de El Pinar.

El futbolista aprovechó un rato libre de la tarde y se llevó una pelota, la cual dominó con prestancia.

El juvenil se transformó en titular indiscutido para Diego Aguirre en la zaga central y ha sido muy importante en distintos encuentros, incluso, anotando goles.