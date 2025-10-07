Peñarol volvió a los entrenamientos en Los Aromos este martes con la mente puesta en el importante partido que jugará este sábado en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno ante Miramar Misiones, que se juega todo para no descender, por la undécima fecha del Torneo Clausura. Mientras tanto, el zaguero Nahuel Herrera aprovechó la tarde para dominar la pelota en la playa de El PInar.
Nahuel Herrera se llevó la pelota a la playa tras entrenar con Peñarol y demostró sus virtudes con ella; mirá el video
El juvenil zaguero, uno de los inamovibles de Diego Aguirre, no deja nunca de lado el balón, ni en los ratos libres