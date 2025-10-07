Dólar
/ Agro / AGROINDUSTRIA

Valor medio de productos lácteos por primera vez en el año por debajo de los US$ 4.000 por tonelada

La referencia del valor de los productos lácteos quedó por debajo de US$ 4.000 por primera vez en 2025, tras una caída de 1,6% y cayó la leche en polvo entera

7 de octubre 2025 - 15:19hs
Lácteos: buen momento de precios, clima y otros factores en Uruguay, pero una luz amarilla se encendió en los mercados internacionales.

Fonterra

El precio promedio de la leche en polvo entera y el del conjunto de los productos lácteos en el mercado internacional tuvieron este martes 7 una caída, con base en lo sucedido en la primera licitación de octubre en la plataforma Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos), según informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

Tonelada de lácteos en media de US$ 3.921

Considerando todos los productos, la referencia del valor medio quedó por debajo de los US$ 4.000 por tonelada por primera vez en el año, dado un nuevo ajuste, en esta instancia de 1,6%.

Valores medios de lácteos en el año

  • - 1,6% el 7 de octubre / US$ 3.921 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.696)
  • - 0,8% el 16 de setiembre / US$ 4.041 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.790)
  • - 4,3% el 2 de setiembre / US$ 4.043 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.809)
  • - 0-3% el 19 de agosto / US$ 4.291 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.036)
  • + 0,7% el 5 de agosto / US$ 4.249 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.012)
  • + 1,1% el 15 de julio / US$ 4.380 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.928)
  • - 4,1% el 1° de julio / US$ 4.274 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.859)
  • - 1% el 17 de junio / US$ 4.389 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.084)
  • - 1,6% el 3 de junio / US$ 4.332 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.173)
  • - 0,9% el 20 de mayo / US$ 4.589 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.332)
  • + 4,6% el 6 de mayo / US$ 4.516 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.374)
  • + 1,6% el 15 de abril / US$ 4.385 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.171)
  • + 1,1% el 1° de abril / US$ 4.250 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.062)
  • 0% el 17 de marzo / US$ 4.245 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.052)
  • - 0,5% el 4 de marzo / US$ 4.209 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.061)
  • - 0,6% el 18 de febrero / US$ 4.370 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.153)
  • + 3,7% el 4 de febrero / US$ 4.296 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.169)
  • + 1,4% el 21 de enero / US$ 4.146 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.988)
  • - 1,4% el 7 de enero / US$ 4.029 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.890)

El contexto

INBA: cuestionamientos de las protectoras a los cambios solicitados por el Poder Ejecutivo.
MGAP

Durante 2025 hubo ya 19 subastas con siete registros en suba, 11 en baja y uno neutro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INALE_UY/status/1975615298205344162&partner=&hide_thread=false

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay, el precio promedio tuvo este martes 7 una referencia con una baja de 2,3% quedando así el valor en US$ 3.696 por tonelada.

Los otros lácteos muy exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (- 0,5% y US$ 2.599) y manteca (- 3% y US$ 6.712).

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el aumento más notorio fue en el producto grasa láctea anhidra y la baja más fuerte fue en leche en mozzarella.

Captura de pantalla 2025-10-07 134006

En esta subasta participaron 163 postores que adquirieron 42.013 miles de toneladas, un 7,5% más en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 390, será la segunda del mes octubre y se desarrollará el martes 21.

Sobre el GDT

El Comercio Global de Lácteos (GDT, por sus siglas en inglés) es reconocido a nivel mundial en el desarrollo y operación de plataformas de comercio de productos lácteos, lo que apoya de manera importante el desarrollo de un comercio eficiente y transparente de derivados lácteos.

GlobalDairyTrade Holdings Limited (GDT) es propiedad y está administrada como una asociación estratégica entre European Energy Exchange (EEX), Fonterra Cooperative Group y New Zealand's Exchange (NZX), con participaciones iguales de un tercio.

En los Eventos de las subastas GDT confluyen compradores y vendedores de ingredientes lácteos de 70 países, que comercializan entre 2.000 millones y 3.000 millones de dólares anuales.

