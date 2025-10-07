Valor medio de productos lácteos por primera vez en el año por debajo de los US$ 4.000 por tonelada

Lácteos: buen momento de precios, clima y otros factores en Uruguay, pero una luz amarilla se encendió en los mercados internacionales.

El precio promedio de la leche en polvo entera y el del conjunto de los productos lácteos en el mercado internacional tuvieron este martes 7 una caída , con base en lo sucedido en la primera licitación de octubre en la plataforma Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos), según informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

Considerando todos los productos, la referencia del valor medio quedó por debajo de los US$ 4.000 por tonelada por primera vez en el año, dado un nuevo ajuste, en esta instancia de 1,6%.

Durante 2025 hubo ya 19 subastas con siete registros en suba, 11 en baja y uno neutro.

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay, el precio promedio tuvo este martes 7 una referencia con una baja de 2,3% quedando así el valor en US$ 3.696 por tonelada.

Los otros lácteos muy exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (- 0,5% y US$ 2.599) y manteca (- 3% y US$ 6.712).

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el aumento más notorio fue en el producto grasa láctea anhidra y la baja más fuerte fue en leche en mozzarella.

En esta subasta participaron 163 postores que adquirieron 42.013 miles de toneladas, un 7,5% más en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 390, será la segunda del mes octubre y se desarrollará el martes 21.

Sobre el GDT

El Comercio Global de Lácteos (GDT, por sus siglas en inglés) es reconocido a nivel mundial en el desarrollo y operación de plataformas de comercio de productos lácteos, lo que apoya de manera importante el desarrollo de un comercio eficiente y transparente de derivados lácteos.

GlobalDairyTrade Holdings Limited (GDT) es propiedad y está administrada como una asociación estratégica entre European Energy Exchange (EEX), Fonterra Cooperative Group y New Zealand's Exchange (NZX), con participaciones iguales de un tercio.

En los Eventos de las subastas GDT confluyen compradores y vendedores de ingredientes lácteos de 70 países, que comercializan entre 2.000 millones y 3.000 millones de dólares anuales.