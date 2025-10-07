Matías Arezo no se olvida de sus orígenes, y envió un sentido mensaje a River Plate por su descenso a Segunda división profesional luego de 21 años

Matías Arezo resultó fundamental para Peñarol en el triunfo por 2-0 sobre Danubio del domingo pasado por la décima fecha del Torneo Clausura. El delantero volvió al banco de suplentes ya que Diego Aguirre, el técnico, decidió volver a la vieja fórmula de un solo "9", y lo hizo con Maximiliano Silvera. Pero Arezo ingresó promediando el segundo tiempo y en los minutos finales, anotó el transitorio 1-0, y metió una gran asistencia para que Héctor "Tito" Villalba anotara el 2-0 final.

Este fin de semana y a falta aún de cinco fechas para terminar la Liga AUF Uruguaya, se consolidó el descenso de River Plate a la Segunda división profesional.

Hacía 21 años que los darseneros no jugaban en la vieja Divisional B.

Matías Arezo en la semana que debutó en Primera en 2019 con River Plate

En ese contexto, Matías Arezo no se olvidó de sus orígenes y este martes, escribió un sentido mensaje para River Plate, club con el que debutó en Primera división de la mano de Jorge Fossati.

"Queridos darseneros. Sé que hoy es un día muy triste para todos. Pero también sé que nos levantaremos!", comenzó escribiendo el delantero.

Y agregó: "Con mucho sacrificio y compromiso volveremos a donde merecemos. Donde sea, acá alentándote. Volveremos!".

