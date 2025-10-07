Matías Arezo resultó fundamental para Peñarol en el triunfo por 2-0 sobre Danubio del domingo pasado por la décima fecha del Torneo Clausura. El delantero volvió al banco de suplentes ya que Diego Aguirre, el técnico, decidió volver a la vieja fórmula de un solo "9", y lo hizo con Maximiliano Silvera. Pero Arezo ingresó promediando el segundo tiempo y en los minutos finales, anotó el transitorio 1-0, y metió una gran asistencia para que Héctor "Tito" Villalba anotara el 2-0 final.
Matías Arezo no se olvida de sus orígenes, y envió un sentido mensaje a River Plate por su descenso a Segunda división profesional luego de 21 años
El delantero de Peñarol recordó sus inicios en la Primera división de la mano de los darseneros en este difícil momento del club