Matías Arezo no se olvida de sus orígenes, y envió un sentido mensaje a River Plate por su descenso a Segunda división profesional luego de 21 años

El delantero de Peñarol recordó sus inicios en la Primera división de la mano de los darseneros en este difícil momento del club

7 de octubre 2025 - 14:21hs
Matías Arezo, 37 goles en River Plate
Matías Arezo, 37 goles en River Plate

Matías Arezo resultó fundamental para Peñarol en el triunfo por 2-0 sobre Danubio del domingo pasado por la décima fecha del Torneo Clausura. El delantero volvió al banco de suplentes ya que Diego Aguirre, el técnico, decidió volver a la vieja fórmula de un solo "9", y lo hizo con Maximiliano Silvera. Pero Arezo ingresó promediando el segundo tiempo y en los minutos finales, anotó el transitorio 1-0, y metió una gran asistencia para que Héctor "Tito" Villalba anotara el 2-0 final.

El recuerdo de Arezo a River Plate

Este fin de semana y a falta aún de cinco fechas para terminar la Liga AUF Uruguaya, se consolidó el descenso de River Plate a la Segunda división profesional.

Hacía 21 años que los darseneros no jugaban en la vieja Divisional B.

_PEN6390.webp
Matías Arezo en la semana que debutó en Primera en 2019 con River Plate
Matías Arezo en la semana que debutó en Primera en 2019 con River Plate

En ese contexto, Matías Arezo no se olvidó de sus orígenes y este martes, escribió un sentido mensaje para River Plate, club con el que debutó en Primera división de la mano de Jorge Fossati.

"Queridos darseneros. Sé que hoy es un día muy triste para todos. Pero también sé que nos levantaremos!", comenzó escribiendo el delantero.

Y agregó: "Con mucho sacrificio y compromiso volveremos a donde merecemos. Donde sea, acá alentándote. Volveremos!".

Aquí se puede ver su posteo:

arezo
El posteo de Mat&iacute;as Arezo por el descenso de River Plate a Segunda divisi&oacute;n profesional

El posteo de Matías Arezo por el descenso de River Plate a Segunda división profesional

