PEÑAROL

Mirá el tanto de Matías Arezo y el golazo de Tito Villalba que le dieron una trascendente victoria a Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura

El video del resumen del partido entre el equipo de Diego Aguirre y el de Gustavo Matosas

5 de octubre 2025 - 21:36hs
Los dos goleadores de la noche de Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura: Matías Arezo se abraza con Héctor Villalba

Los dos goleadores de la noche de Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura: Matías Arezo se abraza con Héctor Villalba

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Peñarol venció 2-0 a Danubio, 2-0 este domingo en la nochecita en los minutos finales, luego de 80' para el olvido en el que no le salieron las cosas, pero mantiene la punta del Torneo Clausura y sigue a tiro en la Tabla Anual.

Los goles del triunfo de Peñarol

Después de lidiar y sufrir durante 80 minutos en los que no le salió nada, Peñarol alcanzó una victoria trascendente contra Danubio, un rival que llegaba muy bien y que había crecido últimamente con Gustavo Matosas como técnico interino.

Matías Arezo abrió el marcador para Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Peñarol 2-0 Danubio: tras 80 minutos malos, afloró el espíritu y las individualidades y el equipo de Diego Aguirre ganó otra vez por el Torneo Clausura

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

Ese triunfo se dio gracias a los cambios que realizó Diego Aguirre.

Los dos goles llegaron desde el banco de suplentes. El 1-0 a cargo de Matías Arezo tras un gran remate de Héctor "Tito" Villalba sobre los 80', en tanto que a los 83' fue este último que convirtió un golazo tras una gran asistencia de Arezo.

Aquí se pueden ver los goles y las principales jugadas:

Temas:

Peñarol Danubio Torneo Clausura Diego Aguirre Matías Arezo

