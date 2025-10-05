Mirá el tanto de Matías Arezo y el golazo de Tito Villalba que le dieron una trascendente victoria a Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura

Peñarol venció 2-0 a Danubio, 2-0 este domingo en la nochecita en los minutos finales, luego de 80' para el olvido en el que no le salieron las cosas, pero mantiene la punta del Torneo Clausura y sigue a tiro en la Tabla Anual.
Los goles del triunfo de Peñarol
Después de lidiar y sufrir durante 80 minutos en los que no le salió nada, Peñarol alcanzó una victoria trascendente contra Danubio, un rival que llegaba muy bien y que había crecido últimamente con Gustavo Matosas como técnico interino.
Ese triunfo se dio gracias a los cambios que realizó Diego Aguirre.
Los dos goles llegaron desde el banco de suplentes. El 1-0 a cargo de Matías Arezo tras un gran remate de Héctor "Tito" Villalba sobre los 80', en tanto que a los 83' fue este último que convirtió un golazo tras una gran asistencia de Arezo.
Aquí se pueden ver los goles y las principales jugadas:
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/1974992467947913331&partner=&hide_thread=false