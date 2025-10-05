Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras la victoria de Peñarol contra Danubio

La victoria de Peñarol ante Danubio sacudió la tabla de posiciones del Torneo Clausura y disparó la Tabla Anual

5 de octubre 2025 - 19:56hs
Leonardo Fernández de Peñarol ante Mateo Peralta de Danubio por el Torneo Clausura

Leonardo Fernández de Peñarol ante Mateo Peralta de Danubio por el Torneo Clausura

FOTO: Dante Fernández/Foco.Uy

Peñarol derrotó 2-0 a Danubio este domingo en la nochecita en el Estadio Campeón del Siglo por la décima fecha del Torneo Clausura en un encuentro que tuvo de todo y con gran ida y vuelta.

El primer tiempo fue realmente para el olvido y los dirigidos por Diego Aguirre volvieron a mostrar todo lo malo que habían mostrado ocho días antes en la primera parte contra Cerro Largo en el Estadio Centenario.

Parece casi increíble que el equipo aurinegro no llegara en casi toda la primera parte. La única que tuvo, fue justo sobre el final de la misma con un buen tiro libre de Leonardo Fernández que Mauro Goicoechea tiró al córner.

Las posiciones de todas las tablas

En la primera parte, Peñarol no pisó el área contraria y eso ya es reitarativo.

Matías Arezo abrió el marcador para Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Peñarol 2-0 Danubio: tras 80 minutos malos, afloró el espíritu y las individualidades y el equipo de Diego Aguirre ganó otra vez por el Torneo Clausura

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

El palo le sacó el gol a Diego García en el inicio de la segunda parte y parecía que Peñarol tenía otras ganas.

No obstante, todo siguió varios minutos igual. Por eso, Diego Aguirre apostó a los ingresos de Matías Arezo y Jaime Báez en lugar de Maximiliano Silvera y Leandro Umpiérrez, respectivamente.

Y Arezo terminó siendo fundamental, anotando el 1-0 a falta de 10 minutos y luego, dándole el segundo a Héctor "Tito" Villalba a los 83'.

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual:

Embed
Temas:

Peñarol Danubio tabla de posiciones Tabla Anual Torneo Clausura

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

Christian Ebere en Nacional vs Cerro Largo FC
TORNEO CLAUSURA

La tabla del Torneo Clausura y la Anual tras el triunfo de Nacional y el empate de Boston River vs Juventud, en los partidos del sábado por la décima fecha

Nicolás López y Christian Ebere
NACIONAL

La lesión del Diente López y su cambio en el primer tiempo: la mala noticia que dejó el triunfo de Nacional; mirá lo último que se supo de su estado en el vestuario tricolor

Leonardo Fernández de Peñarol ante Danubio
CLAUSURA

¿A qué hora juega Peñarol vs Danubio hoy por el Torneo Clausura y dónde verlo?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos