Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras la victoria de Peñarol contra Danubio

Leonardo Fernández de Peñarol ante Mateo Peralta de Danubio por el Torneo Clausura

Peñarol derrotó 2-0 a Danubio este domingo en la nochecita en el Estadio Campeón del Siglo por la décima fecha del Torneo Clausura en un encuentro que tuvo de todo y con gran ida y vuelta.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El primer tiempo fue realmente para el olvido y los dirigidos por Diego Aguirre volvieron a mostrar todo lo malo que habían mostrado ocho días antes en la primera parte contra Cerro Largo en el Estadio Centenario.

Parece casi increíble que el equipo aurinegro no llegara en casi toda la primera parte. La única que tuvo, fue justo sobre el final de la misma con un buen tiro libre de Leonardo Fernández que Mauro Goicoechea tiró al córner.

En la primera parte, Peñarol no pisó el área contraria y eso ya es reitarativo.

SELECCIÓN URUGUAYA La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

CLAUSURA Peñarol 2-0 Danubio: tras 80 minutos malos, afloró el espíritu y las individualidades y el equipo de Diego Aguirre ganó otra vez por el Torneo Clausura

El palo le sacó el gol a Diego García en el inicio de la segunda parte y parecía que Peñarol tenía otras ganas.

No obstante, todo siguió varios minutos igual. Por eso, Diego Aguirre apostó a los ingresos de Matías Arezo y Jaime Báez en lugar de Maximiliano Silvera y Leandro Umpiérrez, respectivamente.

Y Arezo terminó siendo fundamental, anotando el 1-0 a falta de 10 minutos y luego, dándole el segundo a Héctor "Tito" Villalba a los 83'.

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual: