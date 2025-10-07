Peñarol fue sancionado por tercera vez consecutiva por la indisciplina de algunos de sus parciales, una costumbre que no tiene fin

Peñarol regresó a las práctica en Los Aromos para jugar el próximo sábado a la hora 18 contra Miramar Misiones en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura que lidera, y espera seguir por el camino de las victorias. No obstante, volvió a recibir una multa por el comportamiento de algunos de sus hinchas.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los aurinegros vienen de ganarle con lo justo a los danubianos 2-0 en los minutos finales, sumando tres puntos de oro para la tabla del certamen y para la Anual.

Por otra parte y como informó Referí este martes, el técnico Diego Aguirre ya podrá contar con Ignacio Sosa para el encuentro ante los cebritas, luego de que el volante no pudiera estar ante Danubio el pasado domingo debido a un golpe.

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) este lunes a la noche volvió a sancionar a Peñarol económicamente, debido al comportamiento de parte de sus hinchas.

PEÑAROL La buena noticia que recibió Diego Aguirre con el regreso de un jugador importante en Peñarol ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura

SELECCIÓN URUGUAYA La selección uruguaya entrena en Malasia y prepara su primer amistoso; mirá las opciones de Marcelo Bielsa para armar el equipo sin sus principales figuras

Tal como había pasado en el encuentro anterior contra Cerro Largo, este domingo frente a Danubio en el Estadio Campeón del Siglo, su hinchada ingresó una bandera que superaba la dimensión permitida, a la vez que nuevamente prendió bengalas y realizó cánticos fuera de lo normal en la Tribuna Cataldi.

Se trata de la tercera sanción consecutiva que sufren los carboneros por mal comportamiento de parte de su hinchada.

Peñarol deberá pagar ahora 90 UR ($ 165.478), mientras que contra Cerro Largo, una semana antes, debió abonar 75 UR, es decir $ 137.695.

Cabe recordar que en la final del Torneo Intermedio, seguidores de Peñarol agredieron a un funcionario policial y también lanzaron una bengala contra la Tribuna Colombes, la cual no impactó a ningún hincha.

Peñarol fue multado con 120 UR, lo cual equivalió a un total de $ 219,487.

1683286148740.webp Bengalas en la tribuna de Peñarol en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello AFP

El mes pasado, Peñarol volvió a ser multado, por el comportamiento de sus hinchas.

En el encuentro ante Plaza Colonia, la barra aurinegra tiró una petaca a la cancha.

A diferencia de lo que ocurrió con Nacional en el clásico del Apertura, el equipo no sufrió sanción de partidos a puertas cerradas sino una multa económica de 75 UR, el equivalente a $ 137.695.

En ese mismo partido se violó el nuevo Protocolo de Seguridad impuesto tras los graves hechos de la final del Torneo Intermedio.

La hinchada de Peñarol colgó una bandera, ahora prohibidas, y recibió otra multa de 25 UR, por el mismo partido ante Plaza Colonia. El monto de la misma fue de $ 45.898.

Esto quiere decir que Peñarol lleva pagado en lo que va del año $ 706.253.