Honda preocupación en Boca Juniors por el estado de salud de su técnico Miguel Russo

Boca Juniors, el equipo de los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel, consiguió una goleada por 5-0 sobre Newell's Old Boys este domingo a la noche por el Torneo Clausura de Argentina y quedó como puntero de su grupo tras haberse disputado 11 fechas. No obstante, su técnico, Miguel Russo , nuevamente faltó a la cita, ya que se encuentra internado en su casa, y existe preocupación por su estado de salud.

El estado de salud de Miguel Russo desmejoró en los últimos días, según informan desde Argentina.

El DT de Boca está transitando una internación en su domicilio y allí está siendo atendido por su enfermedad.

Russo, de 69 años, faltó a los entrenamientos del equipo en las últimas semanas por deshidratación y quien se hizo cargo del mismo fue Claudio Úbeda.

El DT de Boca Juniors se realizó distintos chequeos médicos y estuvo varios días internado en un hospital, en aquel entonces, por una infección urinaria, y ahora lo hace en su domicilio.

Russo lucha contra una enfermedad que lo tuvo a maltraer en las últimas semanas, pero sigue sin poder reponerse. La última vez que se lo vio en público fue el pasado 23 de setiembre cuando se abrazó con el presidente del club, Juan Román Riquelme, en el entrenamiento.

Cabe recordar que Miguel Ángel Russo fue diagnosticado con cáncer de próstata en julio de 2017 y, tras un tratamiento de quimioterapia y una infección urinaria posterior, superó la enfermedad con el apoyo de su familia.