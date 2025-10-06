Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

Honda preocupación en Boca Juniors por el estado de salud de su técnico Miguel Russo

El DT de los xeneizes se encuentra internado en su domicilio y en Argentina dicen que empeoró en los últimos días

6 de octubre 2025 - 15:43hs
Miguel Ángel Russo

Boca Juniors, el equipo de los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel, consiguió una goleada por 5-0 sobre Newell's Old Boys este domingo a la noche por el Torneo Clausura de Argentina y quedó como puntero de su grupo tras haberse disputado 11 fechas. No obstante, su técnico, Miguel Russo, nuevamente faltó a la cita, ya que se encuentra internado en su casa, y existe preocupación por su estado de salud.

Según informan distintos medios argentinos, existe honda preocupación en el club xeneize respecto a la salud de Russo.

¿Qué pasa con la salud de Miguel Russo?

El estado de salud de Miguel Russo desmejoró en los últimos días, según informan desde Argentina.

El DT de Boca está transitando una internación en su domicilio y allí está siendo atendido por su enfermedad.

Manuel Romero, el hijo de Marcelo Romero, festejando un gol para Real Madrid, su equipo
FÚTBOL

El juvenil que tiene firmado contrato profesional con Real Madrid, hijo de un mundialista con Uruguay, y que defendió a la celeste, a la selección de España y ahora, a la sub 17 de Estados Unidos

Ignacio Sosa de Peñarol ante Guillermo De los Santos de Defensor Sporting por el Torneo Intermedio
COPA AUF URUGUAY

Se cambió la cancha y ya está confirmado el día y la hora para la semifinal de la Copa AUF Uruguay entre Defensor Sporting vs Peñarol

Russo, de 69 años, faltó a los entrenamientos del equipo en las últimas semanas por deshidratación y quien se hizo cargo del mismo fue Claudio Úbeda.

El DT de Boca Juniors se realizó distintos chequeos médicos y estuvo varios días internado en un hospital, en aquel entonces, por una infección urinaria, y ahora lo hace en su domicilio.

Russo lucha contra una enfermedad que lo tuvo a maltraer en las últimas semanas, pero sigue sin poder reponerse. La última vez que se lo vio en público fue el pasado 23 de setiembre cuando se abrazó con el presidente del club, Juan Román Riquelme, en el entrenamiento.

Cabe recordar que Miguel Ángel Russo fue diagnosticado con cáncer de próstata en julio de 2017 y, tras un tratamiento de quimioterapia y una infección urinaria posterior, superó la enfermedad con el apoyo de su familia.

Temas:

Miguel Ángel Russo Boca Juniors Edinson Cavani Miguel Merentiel

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández de Peñarol ante Mateo Peralta de Danubio por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras la victoria de Peñarol contra Danubio

Lucas Villalba
NACIONAL

La historia que subió Lucas Villalba tras no jugar en Nacional y que llamó la atención en las redes sociales

Con 17 convocados y sin sus figuras, salió la lista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán
SELECCIÓN URUGUAYA

Con 17 convocados y sin sus figuras, salió la lista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán

El cruce de Fernando Muslera con Dardo Miloc
URUGUAYOS

"Yo salí campeón de América": el cruce de Fernando Muslera con un rival que le dijo "sos millonario" en Estudiantes vs Barracas Central; mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos