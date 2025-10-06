Dólar
Giorgian De Arrascaeta será padre de un varón y cada vez falta menos; la tierna foto que subió a sus redes

El media punta uruguayo de Flamengo cuenta los días que quedan para que nazca su primer hijo

6 de octubre 2025 - 17:05hs
Giorgian De Arrascaeta está cada vez más cerca de ser papá por primera vez

Giorgian De Arrascaeta está cada vez más cerca de ser papá por primera vez

El media punta uruguayo de Flamengo, Giorgian De Arrascaeta, subió a sus redes en la tarde de este lunes una fotografía besando la panza de su esposa Camila, con la que esperan su primer hijo, el cual además, será un varón, como ellos mismos lo dieron a conocer el mes pasado en sus redes.

El atacante está en pleno Campeonato Brasileiro y Copa Libertadores, y tiene varias horas en las que le dedica a su pareja.

El esperado hijo de De Arrascaeta

Mientras todo esto sucede, en Brasil anuncian que Giorgian De Arrascaeta y Flamengo están muy cerca de que se renueve el contrato del uruguayo.

La dirigencia del club había enfriado el tema, pero últimamente se comunicó con Daniel Fonseca, el representante y amigo del media punta uruguayo, y está casi todo listo para anunciar su nuevo vínculo.

Giogian De Arrascaeta y su esposa Camila se conocieron en las redes sociales en 2013 y no se separaron más.

Se casaron en diciembre de 2023 en una mega fiesta al aire libre.

Ambos tienen además, una confitería de lujo en el hermoso y distinguido barrio de Barra da Tijuca de Río de Janeiro.

El 4 de agosto pasado, cuando anotó un gol para Flamengo ante Ceará, De Arrascaeta celebró de una forma muy especial, que ya adelantaba que su esposa estaba embarazada.

En la foto que compartió este lunes, se lo ve besando la panza de Camila y escribió: "Mi rey. M".

