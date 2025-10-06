La historia que subió Lucas Villalba tras no jugar en Nacional y que llamó la atención en las redes sociales

El extremo de Nacional , Lucas Villalba, compartió en su cuenta de Instagram una historia que llamó la atención de los hinchas luego de no haber jugado el pasado sábado en el partido que los albos le ganaron por 2-1 a Cerro Largo FC en el Gran Parque Central.

El futbolista subió una foto suya en blanco y negro , la que fue compartida luego por hinchas y cuentas partidarias de X.

La historia que subió Lucas Villalba tras no jugar en Nacional

Villalba fue suplente y no tuvo minutos en el equipo de Pablo Peirano ante los arachanes.

En la previa del partido, se lo manejaba como un posible titular en el probable equipo debido a la lesión de Christian Oliva, por lo que Luciano Boggio volvería a la zona de volantes y el extremo ingresaría en la banda derecha.

Pero Peirano sorprendió y colocó al juvenil Agustín Dos Santos en los volantes junto a Boggio y Lucas Rodríguez.

20250907 Lucas Villalba y Nicolás López Nacional Racing Torneo Clausura 2025. Foto: Felipe Mereola / FocoUy Lucas Villalba y Nicolás López Foto: Felipe Mereola / FocoUy

De esa forma, Villalba fue al banco de suplentes, pero se quedó si entrar en el correr del partido.

El DT colocó a Christian Ebere por Nicolás López en el primer tiempo, y luego, a los 74 minutos le dio ingreso a los laterales colombianos Juan Pablo Patiño y Hayen Palacios, y a los 84’ colocó a Mauricio Pereyra y Gonzalo Carneiro.

Con esas cinco variantes, Villalba se quedó sin sumar minutos y luego del partido hizo la publicación de su historia en blanco y negro, lo que llamó la atención.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SomosNacional1/status/1974689944418562397&partner=&hide_thread=false La historia que compartió Lucas Villalba en su cuenta de Instagram.



¿Nos querrá decir algo? pic.twitter.com/6iZbXfc3Dd — (@SomosNacional1) October 5, 2025