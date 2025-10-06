Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

La historia que subió Lucas Villalba tras no jugar en Nacional y que llamó la atención en las redes sociales

Lucas Villalba fue suplente y no tuvo minutos en el equipo de Pablo Peirano ante los arachanes; mirá su posteo

6 de octubre 2025 - 11:37hs
Lucas Villalba

Lucas Villalba

Foto: Felipe Mereola / FocoUy

El extremo de Nacional, Lucas Villalba, compartió en su cuenta de Instagram una historia que llamó la atención de los hinchas luego de no haber jugado el pasado sábado en el partido que los albos le ganaron por 2-1 a Cerro Largo FC en el Gran Parque Central.

El futbolista subió una foto suya en blanco y negro, la que fue compartida luego por hinchas y cuentas partidarias de X.

La historia que subió Lucas Villalba tras no jugar en Nacional
La historia que subió Lucas Villalba tras no jugar en Nacional

La historia que subió Lucas Villalba tras no jugar en Nacional

Villalba fue suplente y no tuvo minutos en el equipo de Pablo Peirano ante los arachanes.

Bruno Damiani celebra su gol para Philadelphia Union en su debut en la MLS de Estados Unidos
ESTADOS UNIDOS

El uruguayo ex Nacional que conquistó en la MLS el único título que ganó Luis Suárez con Inter Miami desde su llegada

Jeremías Recoba y Ebere
NACIONAL

El mensaje de Jerermía Recoba, desde España, a Christian Ebere, por su importancia en el primer gol de Nacional en la victoria ante Cerro Largo por el Torneo Clausura; mirá el video

En la previa del partido, se lo manejaba como un posible titular en el probable equipo debido a la lesión de Christian Oliva, por lo que Luciano Boggio volvería a la zona de volantes y el extremo ingresaría en la banda derecha.

Pero Peirano sorprendió y colocó al juvenil Agustín Dos Santos en los volantes junto a Boggio y Lucas Rodríguez.

20250907 Lucas Villalba y Nicolás López Nacional Racing Torneo Clausura 2025. Foto: Felipe Mereola / FocoUy
Lucas Villalba y Nicolás López

Lucas Villalba y Nicolás López

De esa forma, Villalba fue al banco de suplentes, pero se quedó si entrar en el correr del partido.

El DT colocó a Christian Ebere por Nicolás López en el primer tiempo, y luego, a los 74 minutos le dio ingreso a los laterales colombianos Juan Pablo Patiño y Hayen Palacios, y a los 84’ colocó a Mauricio Pereyra y Gonzalo Carneiro.

Con esas cinco variantes, Villalba se quedó sin sumar minutos y luego del partido hizo la publicación de su historia en blanco y negro, lo que llamó la atención.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SomosNacional1/status/1974689944418562397&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/__NACIONAL1899/status/1974633662839914867&partner=&hide_thread=false
Temas:

Nacional Lucas Villalba Pablo Peirano

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

Leonardo Fernández de Peñarol ante Mateo Peralta de Danubio por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras la victoria de Peñarol contra Danubio

El cruce de Fernando Muslera con Dardo Miloc
URUGUAYOS

"Yo salí campeón de América": el cruce de Fernando Muslera con un rival que le dijo "sos millonario" en Estudiantes vs Barracas Central; mirá el video

Leonardo Fernández de Peñarol ante Danubio
CLAUSURA

¿A qué hora juega Peñarol vs Danubio hoy por el Torneo Clausura y dónde verlo?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos